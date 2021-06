Le cloud gaming du Xbox Game Pass officiellement sur Mac, iPhone et iPad

C'est fait, une nouvelle fonction du Xbox Cloud Gaming sort de bêta test. Vous pouvez donc officiellement jouer au Xbox Game Pass en cloud gaming sur Mac, iPhone et iPad. On vous explique comment ça marche.

Après plusieurs semaines de bêta-test, Microsoft va déployer la version finale de sa technologie de cloud gaming, Xbox Cloud Gaming, sur navigateur. Cela signifie que vous pouvez l’utiliser depuis Safari, et donc depuis un Mac, un iPhone et un iPad. Jusqu’à maintenant, il fallait passer par la version bêta, ou par les applications Windows et Android, pour utiliser le cloud gaming de la firme de Redmond.

Cette technologie Xbox Cloud Gaming est actuellement utilisée au sein du service Xbox Game Pass qui donne accès à plus d’une centaine de jeux, dont plusieurs nouveaux chaque mois, dans un abonnement à 12,99 euros/mois au service Ultimate. Vous pouvez installer les jeux si vous avez une machine compatible, comme un PC ou une Xbox, ou les lancer sur n’importe quel appareil grâce au cloud gaming. Notez que seulement une partie de ce catalogue Game Pass est accessible en cloud gaming, mais on parle déjà de plusieurs dizaines de jeux prêts à être lancés sans installation au préalable.

Dans le Game Pass, on trouve notamment les jeux Xbox Game Studio en même temps que leur sortie en boite, comme Flight Simulator, Wasteland 3, Ori And The Will of The Wisps, ou prochainement Everwild et Fable, mais aussi des jeux d’éditeurs tiers plutôt importants comme Outriders, Destiny 2, ou encore GTA V et Dragon Quest Builders 2. N’hésitez pas à découvrir la sélection des meilleurs jeux du Xbox Game Pass par Numerama.

Comment utiliser le Xbox Game Pass sur Mac, iPhone ou iPad ?

Pour utiliser le Game Pass sur Mac, iPhone et iPad, il faut se rendre sur le site xbox.com/FR-fr/play. Nous vous conseillons au moins une connexion de 10 Mbits pour jouer dans des conditions correctes avec une latence la plus faible possible. Privilégiez donc une connexion filaire ou au moins une proximité physique si vous êtes connecté en Wi-Fi. Comme on l’a expliqué précédemment, cette méthode fonctionne également sur d’autres systèmes, comme Windows.

Certains jeux nécessitent un manette, nous vous conseillons une manette Xbox qui fournira la meilleure compatibilité quelque soit votre appareil. Connectez-là en Bluetooth sur votre iPhone, iPad, Mac ou votre Android. Si vous voulez utiliser une autre manette, utilisez un matériel Designed for Xbox.

Actuellement, les jeux en cloud gaming ne fonctionne qu’en 1080p jusqu’à 60 images/seconde, ce qui est déjà suffisant pour en profiter. Microsoft promet déjà de nombreuses améliorations.

Nous vous conseillons d’ailleurs de créer un raccourci depuis votre iPhone, iPad ou votre Mac. Sur un iPhone, par exemple, ouvrez le Game Pass, puis cliquez sur le menu du navigateur et scrollez jusqu’à l’option « Sur l’écran d’accueil« . Vous aurez ainsi un raccourci direct depuis votre liste d’applications dans le lanceur.