Mais jusqu’où ira Steam ? Nouveau record historique de fréquentation pour la plateforme

Steam enregistre en ce début mars un nouveau record de fréquentation. La plateforme a accueilli ce week-end un peu plus de 40 millions d’utilisateurs simultanément… soit presque autant que la population du Canada.

Le lobby des bureaux de Valve, en 2016 // Source : Tim Eulitz – Wikimedia

Plus peuplé que le Maroc, l’Ouzbékistan ou la Pologne, autant que le Canada. Avec 40 273 982 joueurs connectés en simultanée ce week-end, Steam prend comme un air de nation à part entière, passe pour la première fois la barre des 40 millions d’utilisateurs connectés, et marque ce faisant un nouveau record de fréquentation — surclassant les 39 millions d’utilisateurs comptabilisés en décembre dernier.

La plateforme de Valve, qui concurrence désormais Windows sur certains marchés, impressionne donc par sa popularité, et surtout sa croissance. Il y a tout juste 10 ans, Steam totalisait en effet 8,9 millions de joueurs PC, rappelle PC Gamer. Un chiffre qui prêterait presque à sourire, désormais, au regard de la fréquentation actuelle du service.

Quand Steam prend des airs… de gros pays

Pour continuer sur les comparaisons internationales, la fréquentation de Steam, ce week-end, ferait du service le 38ème plus gros pays de l’ONU, juste derrière le Canada. Et ça, c’est uniquement si l’on prend en compte le dernier record du nombre de joueurs connectés simultanément.

En 2021, d’autres chiffres nous permettait de prendre la mesure de la popularité de Steam. On apprenait notamment que sur une durée d’un mois, le service pouvait accueillir un nombre cumulé de 132 millions de joueurs. Selon toute logique, ce nombre est plus important encore quatre ans plus tard.

PC Gamer, décidément très matheux en ce début de semaine, a fait le calcul : si l’on garde le même ratio entre le nombre d’utilisateurs actifs sur une durée d’un mois, et le nombre d’utilisateurs connectés simultanément (en attendant d’éventuelles données officielles plus précises), on obtiendrait 221,5 millions d’utilisateurs mensuels en ce début 2025. Soit plus que la population du Brésil, de la Russie, du Mexique ou du Japon.