GTA 6 : une mauvaise nouvelle pour le PC, mais ce n’est même pas étonnant

Dans une interview exclusive, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, vient de clarifier la situation concernant la très attendue version PC de GTA 6.

GTA VI est l’un des jeux les plus leakés depuis deux ans // Source : Take-Two

L’information reprise par Numerama mérite une attention particulière. Les millions de joueurs PC qui attendaient GTA 6 vont devoir s’armer de patience, comme vient de le confirmer Take-Two Interactive dans une récente interview.

Le CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, vient de confirmer ce que beaucoup redoutaient : la version PC de GTA 6 ne sortira pas en même temps que les versions consoles. Une stratégie qui suit la tradition de l’éditeur, mais qui risque de frustrer de nombreux joueurs.

Une stratégie bien rodée pour Rockstar Games

Pas de surprise du côté de Take-Two et Rockstar Games. Comme pour GTA 5 et Red Dead Redemption 2 avant lui, GTA 6 suivra le même schéma de sortie.

D’abord sur consoles (PS5, Xbox Series S et X) à l’automne 2025, puis plus tard sur PC. « On ne commercialise pas toujours sur toutes les plateformes en même temps. Historiquement, Rockstar Games commence avec certaines plateformes et, ensuite, lance sur d’autres« , explique Strauss Zelnick.

Cette décision peut sembler décevante, mais elle cache une réalité économique importante. Les jeux Rockstar sur PC représentent jusqu’à 40 % des ventes totales, un chiffre qui ne cesse d’augmenter. Red Dead Redemption 2 en est le parfait exemple, ayant récemment battu son record avec près de 100 000 joueurs simultanés sur Steam.

Pour les joueurs PC, si l’attente peut paraître frustrante, elle n’est que temporaire. Take-Two reconnaît l’importance croissante du marché PC dans son activité. « On a constaté que le PC prend de plus en plus d’importance dans notre activité, et je ne serai pas surpris de voir cette tendance se poursuivre« , a affirmé Strauss Zelnick.

Cette stratégie de sortie décalée permet également à Rockstar d’optimiser chaque version pour sa plateforme respective. Les versions PC des jeux Rockstar sont généralement saluées pour leur qualité technique et leurs nombreuses options de personnalisation, ce qui justifie en partie cette période d’attente supplémentaire.

La communauté PC peut donc se consoler en sachant que GTA 6 arrivera bien sur leur plateforme de prédilection. Et si l’histoire se répète, cette version pourrait bien être la plus aboutie techniquement, comme ce fut le cas pour les précédents titres du studio.