Windows 11 : la dernière mise à jour améliore la barre des tâches, l’extraction d’archives et l’explorateur de fichiers

Microsoft vient de déployer une mise à jour significative pour Windows 11 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Windows 11 KB5060829 est une mise à jour cumulative et optionnelle dont vous pouvez forcer l’installation pour profiter de ces nouveautés.

Au programme : une nouvelle gestion des icônes dans la barre des tâches, de nouveaux paramètres d’applications par défauts, une extraction des fichiers compressés plus rapide ou encore de meilleures performances pour la recherche.

À noter qu’une majorité de ces nouveautés sera progressivement déployée chez tous les utilisateurs, elles ne sont pas systématiquement présentes dans cette mise à jour.

Pour aller plus loin

Fin de Windows 10 : Microsoft rend Windows 11 gratuit temporairement

Les nouveautés de Windows 11 KB5060829

À noter qu’une majorité de ces nouveautés sera progressivement déployée chez tous les utilisateurs, elles ne sont pas systématiquement présentes dans cette mise à jour.

Nouveau comportement pour la barre des tâches

Un nouveau paramètre permet de rétrécir les icônes de votre barre des tâches Windows quand celle-ci est remplie d’applications.

Par défaut, la barre des tâches affiche un « menu de dépassement » qui vous oblige à cliquer sur une icône pour accéder à vos applications en cours.

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

Avec la nouvelle option, les icônes pourront rétrécir pour afficher davantage d’application. Le site Windows Latest a démontré cette nouveauté avec un GIF.

La fonctionnalité n’étant pas présente sur notre PC une fois la mise à jour installée, nous n’avons pas pu l’activer.

Un plus grand contrôle pour les apps par défaut

Pour les résidents de l’Union européenne, il est maintenant plus pratique modifier vos applications par défaut, y compris après une configuration initiale. Vous pourrez configurer vos lecteurs PDF et HTML plus rapidement désormais.

Le navigateur configuré par défaut s’ajoute désormais automatiquement à la barre des tâches, un comportement qu’il est possible de désactiver dans les paramètres de Windows.

Une extraction des archives plus rapide

Microsoft annonce une vitesse d’extraction des archives de type .RAR plus rapide dans cette nouvelle version, notamment lorsque cette archive contient un grand nombre de fichiers.

Le gain de performance est de l’ordre de 10 à 15%.

Correction d’un bug de la recherche Windows

Dans certains cas, la recherche Windows pouvait prendre un temps anormalement long, jusqu’à 10 secondes. La mise à jour corrige ce bug pour une recherche plus rapide dans toutes les circonstances.

Windows prépare son outil de migration de PC

Pour aider les utilisateurs à migrer d’un PC à l’autre, mais aussi de Windows 10 à Windows 11, Microsoft s’apprête à déployer une mise à jour pour son outil Windows Backup.

Il sera bientôt possible de transférer des fichiers entre deux PC via le Wi-Fi. La mise à jour n’est cependant pas encore effective et devrait être appliquée dans les prochaines semaines.

Les autres nouveautés de la mise à jour

La mise à jour contient des dizaines d’autres améliorations et correctifs pour la barre des tâches, avec notamment un nouvel indicateur plus visible pour vos applications en cours.

Un bug a été corrigé lors de l’utilisation du raccourci ALT+Tab en plein jeu, qui pouvait rendre les autres applications inutilisables.

Pour accéder à la liste complète des nouveautés de cette mise à jour, rendez-vous sur le site de Microsoft.