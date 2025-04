Windows 11 : un mystérieux nouveau dossier s’invite dans la dernière mise à jour

À chaque mise à jour Windows de nouveaux bugs. Heureusement, celui-ci semble sans gravité.

Source : Microsoft

Une mise à jour de Windows est toujours pleine de surprises. Quand il ne s’agit pas de bug ou de régression en termes de performance, l’OS de Microsoft peut aussi afficher un comportement pour le moins étrange.

À la sortie de la dernière version majeure 24H2, la mise à jour avait introduit des bugs pour l’audio, mais aussi la souris ou les performances en jeu.

Le « Patch Tuesday » d’avril (mise à jour Windows Update KB5055523) ajoute un étrange nouveau dossier chez tous les utilisateurs.

Un nouveau dossier s’invite dans la dernière MAJ Windows

Les utilisateurs ont commencé à remarquer la présence d’un nouveau dossier à la racine de leur lecteur C:\. Intitulé « inetpub », sa création est en temps normal associée à l’activation de la fonctionnalité facultative « Internet Information Services (IIS) ».

Comme expliqué par BleepingComputer, il s’agit tout simplement d’un serveur web vous permettant d’héberger des sites ou services web sur votre système Windows. Ce nouveau dossier est normalement présent à l’activation de l’IIS dans la section « Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows » des paramètres de Windows 11.

Ici, le dossier a donc été créé par le système sans pour autant que la fonctionnalité soit active, il s’agit donc bien d’un bug inoffensif et non d’une modification de vos paramètres. Il est même possible de supprimer le dossier sans que cela ait une incidence sur les performances ou la stabilité de Windows.