Windows 11 24H2 : le mystérieux bug audio qui défie les ingénieurs de Microsoft

Vous pensiez que les problèmes audio sur Windows, c’était du passé ? Microsoft ne semble pas réussir à corriger l’un des bugs de son OS, ce qui va retarder le déploiement d’une mise à jour.

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs qui attendaient une mise à jour avec impatience. Microsoft vient de confirmer que le blocage de la mise à jour vers Windows 11 24H2 reste en vigueur pour certains utilisateurs. En cause, un problème audio tenace qui affecte les appareils équipés de Dirac Audio, une technologie d’amélioration du son.

Ce bug, identifié dès décembre 2024, continue de donner du fil à retordre aux ingénieurs de Redmond. Malgré les efforts déployés, la résolution se fait attendre, laissant de nombreux utilisateurs dans l’impossibilité de profiter des dernières fonctionnalités de Windows 11.

Microsoft est démuni devant ce bug de son

Le problème touche spécifiquement les appareils contenant le fichier cridspapo.dll, lié à Dirac Audio. Après l’installation de Windows 11 24H2, les utilisateurs concernés se retrouvent face à un silence assourdissant : plus aucun son ne sort de leurs haut-parleurs intégrés, enceintes Bluetooth ou casques sans fil. Pire encore, les applications, qu’elles soient de Microsoft ou de tiers, ne reconnaissent plus ces périphériques audio.

Face à cette situation, Microsoft a pris des mesures préventives. Les appareils potentiellement affectés ne se voient tout simplement pas proposer la mise à jour via Windows Update. Une décision qui peut sembler drastique, mais qui vise à éviter une expérience utilisateur désastreuse.

Pour les administrateurs IT utilisant Windows Update for Business, Microsoft a attribué l’identifiant de protection 54283088 à ce problème. Cela leur permet de suivre l’évolution de la situation et d’adapter leur stratégie de déploiement en conséquence.

Le mystère reste entier quant à l’origine exacte du bug. Microsoft semble attendre un nouveau pilote qui pourrait résoudre le problème, suggérant que la balle n’est peut-être pas entièrement dans son camp. La collaboration avec les fabricants de matériel pourrait s’avérer cruciale pour débloquer la situation.

En attendant, les utilisateurs impatients de passer à Windows 11 24H2 et non concernés par ce blocage spécifique peuvent toujours tenter leur chance. Microsoft propose une astuce via le Registre ou les Stratégies de groupe pour forcer la mise à jour. Cependant, la prudence reste de mise : mieux vaut s’assurer que son système est compatible avant de sauter le pas.