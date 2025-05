Sonos Arc Ultra : enfin une réduction de prix intéressante pour cette barre de son premium notée 9/10 dans nos colonnes

La Sonos Arc Ultra, c’est l’arme fatale pour transformer un simple téléviseur en scène Dolby Atmos. En ce moment, elle est à bon prix sur Boulanger avec une réduction immédiate et une remise au panie, faisant passer son prix de 999 euros à 869 euros.

Aujourd’hui, même les téléviseurs les plus haut de gamme souffrent d’un défaut devenu presque systématique : un son trop discret, sans relief. Plus les dalles sont fines, plus les haut-parleurs sont comprimés… et ça s’entend. C’est précisément pour cela que les barres de son sont devenues indispensables. Elles corrigent ce déséquilibre en apportant une vraie scène sonore, sans transformer le salon en salle de concert.

Parmi les rĂ©fĂ©rences les plus abouties : la Sonos Arc Ultra, c’est l’appel des grands fonds pour les amateurs de bon son, une barre premium, taillĂ©e pour sublimer les images les plus lĂ©chĂ©es avec un rendu Dolby Atmos ample et maĂ®trisĂ©. Et la rĂ©daction n’a pas rĂ©sistĂ© longtemps Ă son chant des sirènes spatial, elle lui a collĂ© un solide 9/10, sans trembler. Et aujourd’hui Boulanger offre une double promotion faisant atteindre 130 de rĂ©duction.

La Sonos Arc Ultra en quelques mots

Un son Dolby Atmos avec une simple barre

Une intĂ©gration totale Ă l’Ă©cosystème Sonos

Compatible avec les assistants vocaux

Au lieu de 999 euros, la Sonos Arc Ultra est aujourd’hui disponible en promotion Ă 869 euros sur Boulanger.

Une scène sonore en 3D, facile à configurer

Pas besoin de jongler avec des enceintes satellites ou de se lancer dans des configurations alambiquĂ©es. La Sonos Arc Ultra s’intègre simplement dans un salon et ajuste automatiquement son rendu grâce Ă Trueplay, le système de calibration maison qui exploite le micro d’un iPhone ou d’un smartphone Android pour analyser l’acoustique de la pièce. Le rĂ©sultat est net : des graves profonds, mais contenus, des dialogues percutants, et une spatialisation prĂ©cise, mĂŞme sur les films au mixage bancal.

L’un des atouts majeurs de cette barre de son, c’est aussi son évolutivité. Elle peut très bien fonctionner seule, mais on peut aussi lui adjoindre un caisson Sonos Sub ou deux One SL à l’arrière pour monter en gamme et passer en 5.1. Dans tous les cas, même en solo, elle surclasse bon nombre de systèmes vendus bien plus cher, avec une sobriété et une efficacité qui parlent à ceux qui veulent du haut de gamme sans compromis.

Un hub audio pour toute la maison

La Sonos Arc Ultra, ce n’est pas qu’une barre de son pour les soirĂ©es Netflix ou les blockbusters en Dolby Vision. C’est aussi une enceinte connectĂ©e complète, pensĂ©e pour centraliser l’audio dans le salon sans faire appel Ă une armĂ©e de boĂ®tiers ou de câbles. Compatible avec Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Qobuz et bien d’autres, elle diffuse la musique directement depuis l’application Sonos ou via commande vocale, grâce Ă l’intĂ©gration d’Amazon Alexa et Google Assistant.

Côté connectivité, elle coche toutes les bonnes cases : HDMI eARC pour une liaison optimale avec les téléviseurs récents, AirPlay 2 pour les utilisateurs Apple, Wi-Fi pour éviter les coupures et s’affranchir du Bluetooth… et une compatibilité Dolby Atmos.

Et évidemment, elle s’intègre à merveille dans un écosystème multiroom Sonos. On peut répartir les sources audio pièce par pièce, musique dans la cuisine, podcast dans la chambre, jeu dans le salon, le tout parfaitement synchronisé.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Sonos Arc Ultra.

Afin de comparer la Sonos Ultra Arc avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son connectées du moment.

