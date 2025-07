JBL fait aussi dans le gaming avec son casque Quantum One à moitié prix pour le Prime Day

Si vous jouez sur PC et consoles et que vous avez besoin d’un casque pour plonger dans vos jeux et discuter avec vos amis, il y a le Prime Day Amazon. Il met à votre disposition le JBL Quantum One à 110,99 euros au lieu de 249,99 euros.

Vous connaissez sûrement la marque JBL, réputée dans le monde de l’audio, qui propose surtout de très belles enceintes Bluetooth pour sonoriser votre domicile. Elle décline son savoir-faire dans un autre domaine : l’audio pour le gaming. C’est ainsi qu’on se retrouve face au JBL Quantum One, un casque filaire pouvant se brancher en USB sur PC ou avec une prise jack 3.5 mm sur consoles, tablettes et smartphone. C’est sur PC qu’il se dévoile le plus puisqu’il est compatible avec une virtualisation 7.1, le head-tracking et le DTS Headphone:X 2.0. Un casque haut de gamme qui perd 55 % de son prix grâce au Prime Day sur Amazon.

Les points forts du JBL Quantum One

Les coussinets à mémoire de forme offrent une bonne isolation passive

L’immersion sonore avancée sur PC est très performante

L’accent sur les basses particulièrement adapté aux jeux vidéo

Le JBL Quantum One est un casque qui coûte normalement 249,90 euros. Pendant le Prime Day du 8 au 11 juillet 2025, vous pouvez le commander pour 110,99 euros sur Amazon.

Le JBL Quantum One, un casque gamer qui s’assume

Le JBL Quantum One est un casque gamer, ça se voit rien que par son look. Lignes anguleuses, rétroéclairage RGB personnalisables via le logiciel JBL QuantumENGINE à télécharger sur PC et smartphone. Il est tout de même résistant avec son plastique robuste et son arceau renforcé, donnant au tout une impression de solidité. Les oreillettes circum-auriculaires larges avec les coussinets en mousse à mémoire de forme font qu’il est plutôt confortable.

Il pèse tout de même 526 g, ce qui peut se faire sentir sur la tête lors de longues sessions de jeu. Heureusement que la pression est bien répartie pour que la gêne n’arrive pas trop vite, pour vous laisser le temps d’en profiter. Si vous avez une grosse tête, ce moment arrivera plus rapidement. Le JBL Quantum One ne se plie pas, seules les oreillettes pivotent. Il est livré avec des câbles tressés détachables qui limitent l’emmêlement et facilitent le rangement.

Un casque qui donne tout ce qu’il a sur PC

Dans le casque, vous avez des transducteurs néodyme de 50 mm qui permettent de profiter d’un bon son. D’ailleurs, si vous branchez le casque en USB sur PC, à vous le son QuantumSURROUND pour une virtualisation 7.1. Il y a même le suivi des mouvements de la tête avec un positionnement audio 3D précis grâce au système QuantumSPHERE 360. Dommage qu’on perde tout ça quand on branche le casque en 3.5 sur une console, mais c’est le cas sur tous les modèles, ce n’est pas propre au Quantum One de JBL.

Il est bien sûr accompagné d’un micro amovible à tige avec sa bonnette anti-pop pour une voix claire, avec suppression active du bruit. Une fonction mute est aussi là pour que vous puissiez jurer tranquillement dans votre coin quand vos mates font n’importe quoi. Le casque est certifié Discord pour vous permettre d’utiliser la célèbre plateforme lorsque vous jouez. Par contre, la qualité n’est pas suffisante pour l’utiliser en enregistrement vocal, pour des podcasts ou autre.

Si le JBL Quantum One ne vous a pas convaincu plus que ça, notre guide d’achat sur les meilleurs casques gamer PC de 2025 est là pour vous offrir d’excellentes alternatives.

