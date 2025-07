Fraîchement lancé, le casque Bowers & Wilkins Px7 S3 baisse déjà son prix pour le Prime Day

Le dernier casque Bluetooth de Bowers & Wilkins, modèle Px7 S3 profite du Prime Day Amazon pour passer sous la barre des 400 euros. Si vous aimez la musique et tous ses détails, il peut vous parler.

Bowers & Wilkins n’est peut-être pas la plus commerciale des marques, mais c’est l’une des plus reconnues en matière de qualité sonore. C’est un casque Bluetooth pour audiophile averti qui propose non seulement un son bien traité, mais aussi les dernières innovations technologiques avec notamment une réduction de bruit active. Si elle ne se veut pas la plus performante du marché, et la marque le revendique, elle est respectueuse du matériau d’origine et ne dénature pas les morceaux écoutés dans le casque. Un casque lancé le 24 avril 2025 qui profite du Prime Day d’Amazon pour perdre 65 euros, ce qui pourrait inciter à sauter le pas.

Les points forts du Bowers & Wilkins Px7 S3

La compatibilité aptX Lossless et Hi-Res Audio

Le design et le confort premium avec des matériaux nobles

Une autonomie de 30 h avec ANC et la charge rapide

Le Bowers & Wilkins Px7 S3 a été lancé à 429 euros en avril dernier. S’il vous fait de l’œil depuis sa sortie, il passe sous la barre psychologique des 400 euros puisqu’il est à 365 euros sur Amazon pour le Prime Day.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Bowers & Wilkins Px7 S3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design raffiné pour du confort haut de gamme

-500 € pour cette barre de son notée 9/10 Pour une expérience cinéma à la maison, découvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des détails subtils et une immersion bluffante.

Comme à son habitude, Bowers & Wilkins propose un casque de qualité avec le Px7 S3. En utilisant des matériaux premium comme de l’aluminium, du tissu et du cuir synthétique, il se paye même le luxe d’être plus fin et plus léger que ses prédécesseurs puisqu’il ne fait que 297 g. Il s’agit d’un casque circum-auriculaire avec des oreillettes en mousse à mémoire de forme pour optimiser le confort.

L’arceau est bien ajusté et équilibré pour ne pas ressentir de gêne lors de longues sessions d’écoute. D’ailleurs, avec l’autonomie de 30 h en utilisant la réduction de bruit active, vous allez pouvoir vous faire plaisir. À la différence de la concurrence, le Bowers & Wilkins Px7 S3 opter pour des boutons physiques et non tactiles. Leur positionnement a été repensé pour être plus intuitif, avec un accès direct à l’assistant vocal via un bouton personnalisable.

Des composants premium pour un son de qualité

Dans le casque, vous retrouvez des transducteurs de 40 mm en biocellulose qui sont alimentés par des amplis indépendants. Grâce à ça, vous avez une restitution sonore fidèle et dynamique. Via l’app Bowers & Wilkins Music, vous accédez à un égaliseur 5 bandes, mais aussi la gestion de l’ANC, le niveau de batterie, le capteur de port et la configuration du bouton d’action rapide.

Comme on l’a dit, l’ANC est bonne, mais n’est pas la meilleure du marché. Pour cause, la marque ne veut pas altérer le matériau de base. Elle reste quand même d’excellente qualité, tout comme le mode Transparence, naturel et supérieur à la moyenne. Le casque bénéficie aussi de la connexion multipoint sur deux appareils et propose une charge rapide avec 7 h récupérées en seulement 15 minutes. Il ne lui manque que la prise en charge native du Dolby Atmos pour être au top. Mais la marque a annoncé une mise à jour d’ici à la fin de l’année pour proposer un son spatialisé.

Pas encore de test pour le Bowers & Wilkins Px7 S3, mais vous pouvez consulter notre prise en main de ce casque pour avoir nos premiers retours.

Notre guide d’achat sur les meilleurs casques audio Bluetooth est là pour vous présenter des alternatives à ce modèle si jamais vous cherchez à renouveler votre matériel.

Les Soldes d’été 2025 x Prime Day avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. Mais, entre deux, le Prime Day d’Amazon a fait son apparition, jusqu’au 11 juillet. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Amazon Prime Day 2025

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.