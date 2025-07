Huawei FreeBuds 6i : ces excellents écouteurs sans fil avec ANC sont à -35 % lors du Prime Day

Son puissant, réduction de bruit active bluffante, confort de port… Les Huawei FreeBuds 6i sont des écouteurs sans fil que l’on a testés et validés. La bonne nouvelle, c’est que pendant le Prime Day d’Amazon, on les trouve à 64,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Notés 8/10 dans nos lignes, les Huawei FreeBuds 6i sont des écouteurs sans fil particulièrement performants. Ils sont notamment dotés d’une réduction de bruit active qui figure parmi les meilleures du marché, c’est dire. Une qualité encore plus surprenante quand on sait qu’ils sont généralement proposés à moins de 100 euros. Et à l’occasion de son Prime Day, Amazon les propose même à moins de 70 euros.

Pourquoi on recommande les Huawei FreeBuds 6i

Pour leur design confortable

Pour leur son puissant et dynamique

Pour leur excellente réduction de bruit active + leur mode Transparence

Auparavant proposés à 99,99 euros, les Huawei FreeBuds 6i sont désormais affichés à 64,99 euros sur Amazon.

Les prédécesseurs, les Huawei FreeBuds 5i, sont de leur côté vendus à 49,99 euros au lieu de 99,99 euros sur Amazon.

-500 € pour cette barre de son notée 9/10 Pour une expérience cinéma à la maison, découvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des détails subtils et une immersion bluffante.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Huawei FreeBuds 6i. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des écouteurs confortables

Avec leur tige et leur coque moulée pour épouser les contours de l’auricule, les Huawei FreeBuds 6i ressemblent certes à leurs prédécesseurs, mais aussi aux AirPods Pro (sans en copier le prix, heureusement). Surtout, ces écouteurs sans fil offrent un excellent confort de port. Les embouts insérés dans le conduit auditif n’occasionnent aucune gêne, y compris après plusieurs heures d’écoute. Mention spéciale aussi pour la certification IP54 ; résistants à la transpiration et à la pluie, les FreeBuds 6i peuvent être portés pendant le sport et en extérieur (mais pas durant les séances de natation).

Chaque écouteur intègre par ailleurs, sur sa tige, une zone tactile, dont l’utilisation est très intuitive. On peut d’ailleurs les reprogrammer individuellement via l’app Huawei Ai Life, ce qu’on a particulièrement apprécié. Concernant les technologies de transmission audio sans fil, les codecs LDAC et L2HC, qui permettent à la marque d’afficher le logo Hi Res Audio, sont pris en charge, de même que les classiques SBC et AAC. Retenez tout de même qu’il y a très peu de différence entre les deux groupes de codecs cités. Autrement, le Bluetooth multipoint est aussi de la partie.

Une réduction de bruit qui fait de l’ombre aux meilleures

Le véritable atout des FreeBuds 6i reste sans conteste leur réduction de bruit active vraiment efficace. Sur ce point, les écouteurs de Huawei rivalisent avec les meilleurs modèles dotés de l’ANC du marché ; leur prestation se rapproche de celle des Bose QuietComfort Ultra, par exemple. Les sons des registres grave et médium sont bien réduits et la bulle de calme qui nous entoure est appréciable. Le mode Transparence, ou « Perception » ici, est de son côté très efficient.

Au niveau du son délivré par les écouteurs, celui-ci est de bonne qualité : le grave est puissant et le registre médium équilibré en partie basse. Dans le haut du spectre, c’est malheureusement moins précis. Le son est, en tout cas, dynamique et entraînant, et même bien immersif dans les musiques pop et rap. Enfin, côté autonomie, les FreeBuds 6i ont tenu un peu plus de 5 heures lors de notre test. Avec le boîtier, on profite heureusement de cinq recharges complètes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Huawei FreeBuds 6i.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil pas chers en 2025 ? Notre sélection

Les Soldes d’été 2025 x Prime Day avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. Mais, entre deux, le Prime Day d’Amazon a fait son apparition, jusqu’au 11 juillet. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Amazon Prime Day 2025

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.