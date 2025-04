Boulanger propose le casque JBL Tune 770NC à -38%, un modèle léger avec une autonomie XXL

Le JBL Tune 770NC est un casque circum-aural qui propose la réduction de bruit active et une autonomie pouvant aller jusqu’à 70 heures. il est actuellement disponible chez Boulanger pour 79,99 euros au lieu de 129,99 euros.

JBL Tune 770NC // Source : JBL

Annoncé en 2023, le casque JBL Tune 770NC est un modèle assez simple et classique pour un usage au quotidien. Il brille par la légèreté de ses composants et une autonomie impressionnante de 70 h si vous n’utilisez pas la réduction de bruit active. Le tout avec le traitement Pure Bass JBL qui permet de profiter de basses bien profondes. Un casque qui bénéficie de 50 euros de réduction chez Boulanger, alors que de base, il ne coûte pas si cher que ça.

Les points forts du JBL Tune 770NC

Son autonomie de 70 h maximum

La connexion multipoint

Le son Pure Bass et la personnalisation via l’app JBL Headphones

Vendu normalement 129,99 euros, vous avez l’occasion de commander le JBL Tune 770NC pour 79,99 euros chez Boulanger en ce moment.

Un casque avec quasiment 3 jours d’autonomie

Le JBL Tune 770NC est un casque Bluetooth 5.3, pliable pour être facilement transporté et surtout avec une autonomie maximale de 70 h pour le porter pendant de longs moments. Cette autonomie est possible uniquement si vous n’utilisez pas la réduction de bruit active, une option très intéressante. Donc soyez conscient que si vous utilisez l’ANC, vous aurez une autonomie réduite. Mais vous ne serez pas dérangé par les bruits autour de vous.

En plus de cette autonomie, il y a aussi une charge rapide, via un câble USB-C. En le branchant à peine 5 minutes, vous retrouvez 3h d’autonomie. Et si jamais vous n’avez plus du tout de batterie, vous pouvez continuer de l’utiliser en filaire, mais vous ne pouvez plus utiliser l’ANC. Sinon, une charge complète prend 2 h. C’est l’un de ses points forts, avec le son Pure Bass de JBL qui est en quelque sorte la signature de la marque.

Le JBL Tune 770NC et son écoute personnalisée

En téléchargeant l’application JBL Headphones, vous pouvez personnaliser l’égaliseur et avoir un son qui correspond à vos goûts, soit en utilisant les modèles prédéfinis, soit en ajustant vous-même les courbes. En plus, pendant que vous réglez le casque, des invites vocales vous aident à tout paramétrer. Le casque se connecte à vos appareils avec du Bluetooth 5.3. Il est possible de le connecter à plusieurs sources avec le multipoint et de passer de l’une à l’autre via un simple bouton.

Il est aussi compatible avec votre assistant vocal préféré, type Google Assistant ou Alexa. Comme ça vous pouvez utiliser les commandes vocales sans retirer votre casque. Tout comme c’est possible de parler avec le casque sur les oreilles en passant en mode Ambient Aware ou TalkThru, le premier mettant en avant les sons, le second les voix.

