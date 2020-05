Sonos annonce les Sub (Gen 3) et Sonos Five, ainsi qu’une toute nouvelle application

Sonos profite de l'annonce de la nouvelle barre de son Arc pour actualiser deux produits : le Sub (Gen 3) et le Sonos Five. Le spécialiste du son multiroom dévoile également la nouvelle app Sonos S2, qui sera disponible également pour les anciens produits.

Avec l’annonce de la nouvelle barre de son Arc, Sonos a également renouvelé deux valeurs sûres de son catalogue : le caisson de basse Sub de troisième génération ainsi que la Sonos Five (anciennement Play:5).

Les Sonos Five et Sub (Gen 3) conservent leurs designs et leurs qualités sonores, Sonos en a néanmoins profité pour revoir l’assemblage des composants internes. Le processeur est plus rapide et un nouveau coloris blanc est proposé.

Sonos Five

La Sonos Five intègre six amplificateurs numériques de classe D, trois tweeters (un tweeter central et deux tweeters orientés sur les côtés) et trois mid-woofers. Avec un port Ethernet et du Wi-Fi, elle est toujours compatible avec Apple AirPlay et avec la fonction Trueplay (pour la calibration automatique du son en fonction de votre environnement). Vous pouvez utiliser une enceinte Five seule en position horizontale, ou associez deux Sonos Five en position verticale pour une séparation stéréo. Enfin, elle intègre également une sortie jack de 3,5 mm pour le branchement à un autre appareil.

La Sonos Five sera disponible le 10 juin pour 579 euros.

Sonos Sub (Gen 3)

Le Sonos Sub (Gen 3) est un caisson de basse sans fil à associer avec des enceintes Sonos ou encore avec les barres de son Beam, Playbase et la nouvelle Arc. En l’associant à une barre de son, vous pourrez donc profiter d’un son surround 5.1.

A l’intérieur, vous trouverez deux amplificateurs numériques de classe D et au centre, deux haut-parleurs à annulation de force placés l’un en face de l’autre permettant d’éliminer vibration ou cliquetis. Par rapport aux anciens Sonos Sub, la Gen 3 possède une nouvelle radio sans fil. Ce que l’on apprécie avec ce design, qui ne change pas, c’est que vous pouvez le placer dans n’importe quel sens sans perdre en efficacité.

Comme pour le Sonos Five, le caisson de basse sera disponible dès le 10 juin pour 799 euros.

La nouvelle app Sonos S2

Ces nouveaux produits sont accompagnés d’une nouvelle application toute neuve. Cette application prend charge les technologies audio à haute résolution, comme le Dolby Atmos pour l’Arc.

Vous pourrez en bénéficier sur tous les anciens produits, excepté pour l’ancien amplificateur AMP. Sonos promet une nouvelle interface utilisateur avec une recherche simplifiée et davantage de personnalisation du son grâce à de nouvelles fonctionnalités. Vous pourrez, par exemple, sauvegarder vos configurations de pièces pour le multiroom.

Cette application sera disponible le 8 juin pour tout le monde. Elle co-existera aux côtés de l’app actuelle.