Redmi Pad 2 : cette tablette Xiaomi à 200 euros va faire des heureux

Xiaomi lance la Redmi Pad 2 en France avec un prix très attractif et une fiche technique intéressante.

Xiaomi Redmi Pad 2 // Source : Xiaomi

Xiaomi lance une nouvelle tablette Android à prix réduit en France. Bonne nouvelle, sur le papier en tout cas, cette Redmi Pad 2 a de quoi séduire.

Avec un prix qui démarre juste sous la barre des 200 euros, voici quelques beaux atouts qu’elle met en avant.

Une tablette bien équilibrée ?

L’écran de la Xiaomi Redmi Pad 2 intègre un écran de 11 pouces avec une définition « 2,5 K » pour une résolution de 274 ppp. Comptez par ailleurs sur un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La dalle LCD promet aussi un traitement spécial pour limiter l’émission de lumière bleue et le scintillement tout en respectant le rythme circadien pour la fatigue oculaire.

Pour les séries, la Redmi Pad 2 vient ajouter à cet écran une configuration audio Dolby Atmos et Hi-Res Audio via ses quatre haut-parleurs.

Xiaomi Redmi Pad 2 // Source : Xiaomi

À l’intérieur de la tablette, c’est un MediaTek Helio G100-Ultra qui est aux manettes. Pour l’autonomie, l’ardoise s’appuie sur une batterie de 9000 mAh pour « des heures de divertissement ininterrompu […] pour les marathons de séries ou de longues journées de travail ».

À tout cela s’ajoute une expérience logicielle HyperOS 2. Xiaomi insiste sur la notion d’écosystème connectée et met en avant des fonctions pratiques comme « la synchronisation des appels, la synchronisation du réseau et le partage du presse-papiers, la tablette permet des flux de travail plus intuitifs et une plus grande flexibilité d’un écran à l’autre ».

Xiaomi Redmi Pad 2 // Source : Xiaomi

Enfin, le design unibody de la Redmi Pad 2 promet une expérience agréable au toucher.

Prix et date de sortie de la Redmi Pad 2

Différentes configurations sont proposées.

201 euros pour la Redmi Pad 2 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

pour la Redmi Pad 2 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. 301 euros pour la version 8/256 Go.

Une version Redmi Pad 2 4G avec deux emplacements SIM existe aussi à 251 euros en France.

La tablette existe en gris ou en vert.

Accessoires

Des accessoires sont par ailleurs disponibles. Vous pouvez acheter un stylet Redmi Smart Pen pour 69,90 euros et une Redmi Pad 2 Cover à 29,90 euros.

Xiaomi Redmi Pad 2 (et ses accessoires) // Source : Xiaomi

Offre de lancement

Du 25 juin au 22 juillet, un bundle permet d’obtenir la Redmi Pad 2 dans sa version Wi-Fi et dans le coloris gris et le smartphone Redmi Note 14 Pro 5G (coloris noir) pour un total de 499 euros auquel s’ajoute un bonus de reprise de 100 euros applicable sur le téléphone.