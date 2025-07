Cette startup automobile accumule les échecs mais annonce encore une nouvelle voiture électrique

Faraday Future n’abandonne jamais ! Le constructeur chinois qui a vendu moins de 20 voitures en deux ans dévoile le FX Super One, un van électrique luxueux.

Faraday Future n’apprend jamais ! Le constructeur chinois en difficulté vient de dévoiler le FX Super One, un van électrique luxueux qui promet de « perturber le Cadillac Escalade » sur le marché du transport premium. Un van qui semble viser le marché des VTC aux Etats-Unis, qui est pourtant un pays où le SUV et le pickup sont rois.

Avec un écran LED en guise de calandre et des configurations jusqu’à 7 places, ce nouveau concept vise le segment sous les 100 000 dollars. Problème : en 11 ans d’existence, Faraday Future a vendu moins de 20 exemplaires de son FF 91.

La réputation de Faraday Future dans l’industrie est devenue toxique. Quand on évoque la marque, les termes « vaporware » et « très retardé » reviennent systématiquement… et là, un nouveau véhicule électrique.

Un van électrique

Ce nouveau projet arrive sous la sous-marque « Faraday X » (FX), censée cibler un segment plus abordable sous les 100 000 dollars.

Le FX Super One se présente comme un monospace électrique de luxe avec une particularité étonnante : un écran LED remplace la calandre traditionnelle. Cette « face numérique » donne à la voiture une apparence futuriste qui ne passera pas inaperçue sur les routes américaines.

Trois configurations de sièges sont prévues : 4 places pour un habitacle ultra-luxueux, plus des versions 6 et 7 places pour les familles.

Problème : Faraday Future n’a communiqué aucune fiche technique. Pas d’autonomie annoncée, pas de puissance, pas de temps de charge…

Cette absence de données techniques alimente les soupçons sur l’état réel de développement de cette voiture. S’agit-il d’un prototype fonctionnel ou d’une simple maquette de design ? Le mystère demeure.

Cela reste intéressant de voir débarquer un van aux Etats-Unis, c’est un format populaire en Chine, mais beaucoup moins en Amérique où on croise surtout des pickups et des SUV.