Moins de 20 voitures électriques vendues en 2 ans : la chute vertigineuse de Faraday Future

Fondée en 2014, Faraday Future n’a jamais réussi à connaître le succès. À vrai dire, c’est même pire que cela, puisque la marque a écoulé moins de 20 voitures électriques depuis sa création.

Il serait impossible de citer toutes les marques automobiles qui existent à l’heure actuelle dans le monde, tant elles sont nombreuses. Rien que sur le marché chinois, on en compte déjà plus de 150. Cependant, si beaucoup de constructeurs veulent aussi leur part du succès, tous n’y arrivent pas aussi bien. Une grande majorité ne sont même pas rentables, voire même parfois pire.

Des chiffres très alarmants

Certaines sont même au bord de la disparition, à cause de ventes insuffisantes. C’est par exemple le cas d’Aiways, qui a finalement décidé de changer de stratégie. On pense également à Fisker, qui a quant à lui définitivement mis la clé sous la porte en 2024. Bref, tout le monde ne conaît pas le succès de BYD, lancé en 2003 et qui a récemment dépassé Tesla sur les ventes de voitures électriques. Et ce n’est pas Faraday Future qui pourrait dire le contraire. Pour mémoire, la firme avait été fondée en Californie en 2014.

Elle avait un objectif : rivaliser avec Tesla. Mais dans les faits, c’est en réalité bien différent. Car si la firme d’Elon Musk rencontre des difficultés, elle a tout de même écoulé plus d’1,7 million de voitures électriques en 2024. Et Faraday Future ? Et bien ce n’est pas tout à fait la même chanson, comme le rapporte le site spécialisé InsideEVs. Ce dernier indique que le jeune constructeur, créé la même année que Xpeng a vendu moins de 20 voitures. Et plus précisément 16, en un peu plus de dix ans.

Faraday Future FF91

Autant dire que c’est ridiculement peu. Surtout que les dix premiers exemplaires ont trouvé preneurs en 2023 et les quatre autres en 2024. Et depuis, plus rien pour la marque, qui ne commercialise qu’un modèle, la FF 91. Pour mémoire, ce crossover électrique avait été lancé en 2023 et affiche une autonomie prometteuse de 600 kilomètres environ. Mais cela ne semble pas être suffisant pour convaincre les clients, qui préfèrent sans doute se tourner vers Tesla. Et les résultats pour le premier trimestre 2025 ne sont pas très encourageants.

Tout juste publiés, ces derniers font état d’un résultat de 266 712 euros environ, grâce à la livraison de deux exemplaires de la FF 91. Pour mémoire, la voiture électrique coûte entre 150 000 et 200 000 dollars. Cependant, si la marque a effectivement enregistré une rentrée d’argent, elle en a aussi perdu énormément. Entre janvier et mars 2025, elle a affiché une perte de 42,5 millions d’euros. Et ce même si les dépenses ont été réduites d’environ 180 000 euros sur la même période.

Une nouvelle stratégie

Et alors que la concurrence continue de s’intensifier, il est peu probable que les ventes de la FF 91 ne s’accélèrent fortement. La marque devrait encore sombrer un peu plus si elle ne fait rien. InsideEVs la compare notamment à Rolls-Royce, connue pour ses très faibles volumes de vente. Et pourtant, le constructeur britannique a écoulé 5 000 autos en 2024. Et un majorité était des exemplaires de la Spectre, la nouvelle berline 100 % électrique. Autant dire que Faraday Future a de quoi s’inquiéter pour l’avenir.

C’est ainsi que la société californienne mais soutenue par des fonds chinois, veut désormais revoir sa stratégie. Elle prépare le lancement d’une nouvelle gamme de voitures électriques plus abordables, baptisées « FX ». Le premier modèle de cette famille devrait porter le nom de Super One et prendre la forme d’un monospace. Son lancement est prévu d’ici à la fin du mois de juin, avec un prix situé sous les 50 000 dollars. Et le constructeur pourrait enfin connaître le succès, car il a déjà enregistré 1 000 précommandes de la part de deux entreprises.

Cependant, il faut garder en tête que ces dernières sont sans engagement, même si elles ont déjà été réglées et que l’acompte n’est pas remboursable. Ce n’est pas tout, car Faraday Future a aussi pour projet de lever le voile sur d’autres modèles abordables. Parmi eux, un crossover électrique de la taille d’un Toyota RAV4. Ce qui pourrait lui permettre de chasser sur les terres de la Tesla Model Y, même s’il ne sera pas forcément évident de convaincre les clients potentiels. Car l’affaire de Fisker pourrait avoir refroidi ceux qui voudraient acheter une marque à la situation fragile.