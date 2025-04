Cette nouvelle voiture électrique prouve que Volkswagen a encore les moyens de réduire les prix en Europe

Dévoilée en juillet 2024, la nouvelle Volkswagen ID.Unyx 06 s’offre déjà une petite mise à jour. Au programme, de nouvelles batteries et un logiciel amélioré pour la voiture électrique allemande conçue pour la Chine.

Crédit : Volkswagen

Si Volkswagen est une marque allemande, l’un de ses principaux marchés n’est même pas situé en Europe. Il s’agit en effet de la Chine, où la firme était pendant des années la plus vendue. Elle a cependant été dépassée en 2024 par BYD, tandis qu’elle doit aussi faire face à la concurrence de Tesla et de l’ensemble des marques locales.

Une nouvelle mise à jour

Selon un article de La Tribune, le constructeur représente toujours une voiture sur trois vendue dans l’Empire du Milieu. Mais les immatriculations ont cependant chuté de 9,5 % en 2024, et la situation ne semble pas s’améliorer. Et ce même si les choses se passent un peu mieux en Europe au premier trimestre 2025, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. Forcément, l’heure est à l’inquiétude pour Volkswagen, qui se doit d’agir. Et pour cela, la firme mise en partie sur sa nouvelle marque, Unyx, dévoilée en juillet 2024.

Crédit : Volkswagen

Celle-ci commercialise son premier modèle, l’ID.Unyx 06. Il s’agit d’un SUV électrique compact, dont le style vous rappellera sans doute le Cupra Tavascan. Et c’est normal, car ce dernier fait partie du même groupe et est aussi assemblé en Chine. Uniquement vendu en Asie, le modèle haut sur pattes de Volkswagen affiche de grandes ambitions, puisqu’il doit aider la firme à remonter la pente. Et pour cela, il s’offre en cette fin du mois d’avril une nouvelle petite mise à jour.

Celle-ci ne sera pas évidente à distinguer au premier abord, car la voiture n’évolue pas sur le plan esthétique. Nous retrouvons donc la face avant reprise du SUV espagnol, avec ses feux triangulaires et ses grandes prises d’air. Cependant, le site Car News China nous informe qu’une nouvelle teinte de carrosserie « Twilight Blue » fait son apparition dans le catalogue. Les dimensions ne semblent pas avoir été modifiées, et l’ID.Unyx 06 mesure donc toujours 4,66 mètres de long, 1,86 mètre de large, et 1,61 mètre de haut.

Crédit : Volkswagen

La partie arrière n’a pas été touchée non plus, et elle arbore toujours une signature lumineuse prenant la forme d’un bandeau rétro-éclairé. A bord, les changements sont un peu plus présents, mais ils demeurent tout de même discrets. La présentation reste la même, avec un grand écran tactile dont la diagonale semble être identique à celle du Tavascan, affichée à 14,9 pouces. Ce dernier inaugure le tout dernier système d’infodivertissement développé par le groupe, qui intègre de nouvelles fonctionnalités.

Moins de 20 000 euros

Parmi elles, citons la possibilité de jouer à des jeux vidéo, un peu comme le propose déjà Tesla sur ses voitures électriques. L’ID.Unyx 06 promet aussi de prendre en charge des « fonctionnalités de réseaux sociaux métaverses », sans plus de détails pour le moment. D’autres améliorations ont également été apportées, comme un remaniement de l’avatar 3D, ainsi que la disposition des commandes. L’assistant vocal utilisant l’intelligence artificielle a également été amélioré pour devenir encore plus efficace, grâce à une base de connaissances élargie.

Crédit : Volkswagen

La sécurité fait aussi un bond en avant, avec un système d’alerte de trafic transversal arrière optimisé. Un nouveau dispositif pré-collision a également été ajouté au véhicule.

Niveau motorisations, l’ID.Unyx 06 reçoit, comme l’ID.3 chinoise il y a quelques mois, une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 53,6 kWh. Celle-ci offre au SUV une autonomie de 426 kilomètres selon le cycle CLTC. Ce qui donne seulement 362 kilomètres WLTP. Le temps de charge n’a pas été communiqué, mais la puissance peut atteindre les 160 kW.

Crédit : Volkswagen

Les autres versions, à deux et quatre roues motrices, conservent la batterie de 77 kWh du Tavascan, offrant une autonomie allant jusqu’à 614 kilomètres CLTC, soit environ 540 kilomètres selon les normes européennes WLTP.

Cet ID.Unyx 06 démarre à partir de 149 900 yuans, ce qui équivaut à environ 18 100 euros. Aucune chance de le voir en Europe, tout comme la salve des concepts présentés au salon de Shanghai.