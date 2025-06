La Fnac décide de brader à -33 % la nouvelle tablette Xiaomi Redmi Pad 2 (256 Go) pour fêter sa sortie

Pour fêter le lancement de la Redmi Pad 2 de Xiaomi, Fnac propose d’économiser 100 euros sur cette tablette tactile qui ne manque pas de charme.

La Redmi Pad 2 est la dernière tablette tactile en date de la marque chinoise. C’est un modèle plutôt orienté entrée de gamme, mais qui met pas mal d’atouts de son côté pour séduire le chaland. C’est un modèle équilibré avec un bel écran 2,5 K, 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire (extensible). Bref, une belle petite tablette pour toute la famille qui se laisse aborder avec 33 % de réduction.

Les points fort de la Redmi Pad 2

Sa mémoire extensible jusqu’à 2 To avec une carte microSD

Une batterie de 9 000 mAh pour tenir plusieurs jours en usage classique

L’écran 2,5 K et 90 Hz est particulièrement agréable

La Redmi Pad 2 version 8/256 Go est sur le marché pour 301 euros, normalement. Mais pour fêter sa sortie, Fnac vous propose de l’acquérir pour 199,99 euros, ce qui est même moins que la version 4/128 Go.

Une tablette séduisante pour toute la famille

Avec la Redmi Pad 2, Xiaomi propose une tablette agréable à utiliser pour tout le monde. L’écran de 11 pouces propose de la 2,5 K qui affiche 2 560 x 1 600 pixels avec une fréquence de rafraîchissement à 90 Hz. Ça garantit une bonne fluidité et les adultes peuvent se faire plaisir avec les apps de streaming, quelques jeux ou tout simplement travailler. Avec la synchronisation des appels, du réseau et du presse-papier, il peut vite devenir un écran supplémentaire.

Il y a même une application bekids préinstallée, pour que les plus jeunes puissent s’amuser à faire du coloriage. D’ailleurs, même si ça représente un investissement supplémentaire, vous pouvez investir dans le Redmi Smart Pen pour une meilleure précision. Ce dernier coûte 70 euros mais est proposé en promo à 54,90 euros pour le lancement.

Un petit processeur qui suffit amplement

Dans la Redmi Pad 2, vous retrouvez une puce MediaTek Helio G100-Ultra. Ce processeur se retrouve dans les TCL NXTPAPER 11 Plus ou encore l’Oppo Pad SE, deux tablettes dans le même placement tarifaire. Pas de miracles, mais pas de déception non plus : elle fait ce qu’elle a à faire, sans zèle ni fainéantise. Les 8 Go sont là et tournent bien, et la mémoire de 256 Go est amplement suffisante. D’autant qu’il est possible d’ajouter une carte microSD pour monter jusqu’à 2 To.

Pour renforcer l’immersion, Xiaomi propose de l’audio Dolby Atmos et compatible Hi-Res Audio sur quatre haut-parleurs. Le tout fonctionne avec un HyperOS 2, le système d’exploitation de Xiaomi. Celui-ci est intuitif et bien pensé, ce qui permet d’utiliser la tablette aisément pendant plusieurs jours avec la batterie de 9 000 mAh.

La Xiaomi Redmi Pad 2 est une tablette d’entrée de gamme, mais ce n’est pas la seule. Si vous voulez la comparer avec d’autres, vous pouvez le faire via notre guide sur les meilleures tablettes pas chères.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.