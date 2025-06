Belle chute de prix pour le Samsung 990 Plus 2 To, une valeur sûre des SSD compatibles PS5

Dans la jungle des SSD NVMe, tous ne se valent pas. Certains calent dès que la pression monte, d’autres encaissent sans broncher. Le Samsung 990 EVO Plus fait partie du top 3 de cette dernière catĂ©gorie. Un SSD PCIe 4.0 qui envoie du lourd, tant en lecture qu’en Ă©criture, et dont le prix chute drastiquement aujourd’hui.

On l’oublie trop souvent, mais le stockage, c’est un peu le système circulatoire d’un PC. Ce n’est pas juste un endroit oĂą poser ses fichiers : c’est ce qui dĂ©termine la rĂ©activitĂ©, la fluiditĂ©, et mĂŞme la longĂ©vitĂ© de l’ensemble. Un SSD performant, ça change tout. Lancement d’apps, transfert de gros dossiers, temps de chargement dans les jeux, chaque seconde compte. Et aujourd’hui, avec les formats NVMe et le PCIe 4.0, on atteint des vitesses qui auraient fait rĂŞver les pros de la vidĂ©o il y a dix ans. Le Samsung 990 EVO Plus vient jouer dans cette cour, avec un mix solide entre vĂ©locitĂ©, fiabilitĂ©, et un bon prix aujourd’hui. Avec l’aide d’un code de rĂ©duction, 50 euros seront retirĂ©s.

Les atouts du Samsung 990 EVO Plus

Jusqu’Ă 7 250 Mo/s en lecture

Un stockage de 2 To

Une compatibilité PCIe 3.0 et 4.0

Au lieu de 164,23 euros, le Samsung 990 EVO Plus est aujourd’hui disponible en promotion Ă 114,99 euros sur Cdiscount, avec l’aide du code 15DES129.

Un moteur sous le capot

Avec une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 250 Mo/s, le 990 EVO Plus place la barre très haut. L’écriture n’est pas en reste non plus, et ce combo rend le lancement d’apps, le transfert de fichiers massifs ou encore le chargement de jeux quasi instantanĂ©s. C’est simple : si le PC est lent après ça, le problème ne vient plus du SSD.

Samsung y intègre ses technos maison : V-NAND de dernière génération, contrôleur intelligent, et un firmware qui optimise les performances tout en gardant la température sous contrôle. Pas de surchauffe, pas de throttling. Ça trace.

Et évidemment, le tout est compatible PCIe Gen 3 et Gen 4, donc même sur une config un peu plus ancienne, il donnera un sérieux coup de boost.

Un stockage costaud et fiable

Avec 2 To de capacité, on peut installer sa bibliothèque Steam, monter des vidéos en 4K, ou simplement foutre la paix à ses disques durs externes pendant un moment. C’est aussi un choix judicieux pour les pros qui bossent sur de gros fichiers en permanence.

Le form factor M.2 2280 s’intègre sans souci dans les PC portables, les tours, ou même certains mini-PC. Et côté endurance, Samsung reste fidèle à sa réputation : garantie 5 ans, outils de surveillance via le logiciel Magician, et fiabilité éprouvée.

Et bonne nouvelle pour les joueurs : le Samsung 990 EVO Plus est aussi compatible avec la PS5. Il respecte les exigences de Sony, tant en matière de format que de vitesse. Une fois installé (avec un dissipateur thermique si possible, comme ce Be Quiet! MC1), et en suivant notre guide détaillé, il permettra d’étendre le stockage de la console sans compromis sur les performances. Les jeux se lancent aussi vite que depuis le SSD d’origine, et on peut enfin souffler niveau espace disque.

