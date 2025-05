Samsung 990 Pro : pour ses 25 ans, Amazon ôte 25 € du prix de cet excellent SSD (avec dissipateur) de 4 To parfait pour votre PS5

Ultra-performant et idéal pour la console next-gen de Sony, le Samsung 990 Pro est un SSD NVMe que l’on recommande sans souci. Actuellement, vous trouverez sa version 4 To à 253 euros au lieu de 339 euros sur Amazon pendant son opération des 25 ans.

Bien plus efficace qu’un modèle SATA classique, le SSD NVMe est un appareil qui vous permet non seulement d’augmenter l’espace de stockage limité d’une PS5 ou d’un PC, mais aussi et surtout de booster les performances d’une machine. L’un des meilleurs modèles sur le marché est sans conteste le Samsung 990 Pro, dont la version de 4 To est en ce moment affichée à un super prix à l’occasion des 25 ans d’Amazon.

Les atouts du Samsung 990 Pro

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 450 Mo/s

Un stockage de 4 To

Un dissipateur thermique inclus

De base à 369 euros, puis réduit à 339 euros, le SSD NVMe interne Samsung 990 Pro de 4 To est aujourd’hui disponible en promotion à 253 euros sur Amazon grâce au code promo DIM25.

Des vitesses bien élevées

Le SSD NVMe M.2 Samsung 990 Pro figure encore aujourd’hui parmi les modèles en interface PCIe 4.0 les plus rapides que l’on trouve sur le marché. La preuve avec ses vitesses de transfert : son débit de lecture peut grimper jusqu’à 7 450 Mo/s tandis que son débit d’écriture peut aller jusqu’à 6 900 Mo/s. La marque assure même que ses vitesses de lecture/écriture aléatoires sont 40 % et 55 % plus importantes que celles du 980 Pro. Autant dire que les temps de chargement seront considérablement réduits grâce à lui.

Installé à l’intérieur d’un PC, le Samsung 990 Pro promet une bonne rapidité dans des tâches gourmandes en ressources comme le montage vidéo ou la conception 3D. Côté capacité de stockage, vous pourrez bénéficier de 4 000 Go, soit 4 To. De quoi installer un tas de jeux dans une PS5, par exemple, une console dont le stockage natif s’élève à « seulement » 667 Go.

Il a toute sa place dans une PS5

Oui, le Samsung 990 Pro peut parfaitement être glissé dans les entrailles de la console de Sony, puisqu’il répond à toutes les exigences du fabricant. Ce dernier impose par exemple des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct. Avec ses 7 450 Mo/s, le SSD de Samsung est bel et bien légitime. Pour l’installer sans accroc, n’hésitez pas à lire notre article, qui vous guidera pas à pas.

Enfin, le SSD est équipé d’un contrôleur avec un revêtement en nickel qui va réguler la chaleur, mais pas seulement : il est aussi doté d’un dissipateur thermique. Un élément plus que recommandé dans une PS5 pour éviter tout phénomène de surchauffe, qui pourrait diminuer drastiquement les performances de la console. Notez par ailleurs que le SSD fonctionne avec le logiciel Samsung Magician, petite boîte à outils de l’appareil qui permet d’optimiser ses performances.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le SSD Samsung 990 Pro, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M2 internes et disques durs externes à choisir pour la PS5.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.