Une carte PlayStation de 50 € est offerte avec le Samsung 990 Pro 2 To, le meilleur SSD pour la PS5

Le SSD NVMe interne Samsung 990 Pro, affiché à 179,99 euros à la Fnac, fait partie des modèles les plus plébiscités par les joueurs sur PS5, en raison de ses excellentes performances. Il est même encore plus recommandable quand il est fourni avec une carte de 50 euros pour le PlayStation Store offerte.

Pour jouer dans les meilleures conditions sur une PS5, il vous faut, bien sûr, une PS5, mais aussi un bon SSD NVMe interne. Celui-ci va non seulement augmenter la capacité de stockage trop limitée de la console, mais aussi lui apporter un bon boost. Parmi les références vraiment fiables que l’on trouve sur le marché, il y a le SSD Samsung 990 Pro, qui est bien rapide. Et on le préfère toujours davantage quand il est proposé, à moins de 180 euros, avec une carte PSN d’une valeur de 50 euros… mais gratuite.

Le Samsung 990 Pro et la carte PSN en quelques mots

Un SSD avec une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 450 Mo/s

Un stockage de 2 To

Et une carte de 50 euros pour acheter un abonnement PS+, des jeux ou des précommandes

Actuellement, le SSD Samsung 990 Pro de 2 To, d’une valeur de 179,99 euros, s’accompagne d’une carte-cadeau PSN de 50 euros offerte. Pour profiter de cette offre, il faut ajouter les deux produits à votre panier. La réduction s’appliquera automatiquement.

Un SSD ultra-véloce

C’est simple : le SSD NVMe M.2 Samsung 990 Pro est l’un des modèles en interface PCIe 4.0 les plus rapides que vous trouverez sur le marché. Il offre en effet un débit de lecture pouvant atteindre 7 450 Mo/s, tandis que son débit d’écriture peut grimper jusqu’à 6 900 Mo/s. S’il a toute sa place dans un PC, auquel il apportera davantage de réactivité, ce SSD est surtout idéal pour la PS5. En effet, il répond à toutes les exigences de Sony concernant les modèles adaptés à sa console next-gen. Le constructeur impose par exemple des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct.

Le Samsung 990 Pro est donc largement légitime et sera parfaitement en mesure de vous faire profiter de temps de chargement réduits et de lancements plus rapides de votre machine. Surtout, il est équipé d’un dissipateur thermique, un élément plus que recommandé dans une PS5 pour éviter tout phénomène de surchauffe, qui pourrait diminuer drastiquement les performances de la machine. Enfin, ce modèle vous fait bénéficier d’un espace de stockage de 2 000 Go, soit 2 To. De quoi stocker une assez grosse quantité de jeux.

Une carte pour tout acheter sur le Playstation Store

Aux côtés du Samsung 990 Pro, figure donc une carte-cadeau de 50 euros à dépenser sur le PlayStation Store. Grâce aux crédits ainsi cumulés sur votre porte-monnaie PSN, vous pourrez acheter des jeux, des extensions ou même des abonnements PlayStation Plus. Pour vous donner une petite idée, la carte PSN vous permet de souscrire un abonnement de 3 mois au PlayStation Plus Premium, qui coûte 49,99 euros. Et pour les jeux, sachez que vous pourrez acquérir des titres sur PS5, évidemment, mais aussi sur PS4, PS3 et PS Vita.

Pour activer cette carte, il vous suffira de vous connecter à votre compte, de sélectionner votre profil et de choisir « Utiliser un code ». Le code en question, à 12 chiffres, vous est envoyé par mail par la Fnac. Retenez que vous avez un an après l’achat pour saisir ce code.

