Grosses perfs, gros prix : le Honor Magic 7 RSR signé Porsche Design arrive enfin en France

Pour développer son nouveau smartphone haut de gamme, Honor a une fois de plus fait appel aux talents du constructeur automobile Porsche. Le Magic 7 RSR n’a cependant pas que des arguments à faire valoir avec son design, puisque l’on retrouve le top de la performance sous son capot.

Le Magic 7 RSR, en coloris « Provence » // Source : Honor

Les partenariats entre concepteurs de voitures et entreprises de la tech ne sont pas vraiment nouveaux, mais ils débouchent souvent sur des résultats… loin de ce que l’on peut attendre d’un appareil au tarif haut de gamme. La collaboration entre Honor et Porsche se veut, en ce sens, un peu plus pertinente, les deux entreprises essayant de mettre au monde des smartphones qui tentent de justifier leurs prix élevés. Du moins, c’est le sentiment que l’on pouvait ressentir avec le Magic 6 RSR, basé sur le Magic 6 Pro, et la donne ne changera pas cette année.

En effet, l’expérience est réitérée avec le Honor Magic 7 Pro. Le smartphone, qui nous a laissé une bonne impression lors de notre test, connaît un petit relifting pour sa version RSR, avec un design retravaillé par Porsche. Et, bonne nouvelle, après une période de précommande en Chine juste avant Noël, l’appareil arrive enfin à l’international. Avec un tarif qui est à la hauteur du prestige de la marque allemande et des prestations proposées par Honor.

Un bolide sur les starting-blocks pour 2025

Le langage visuel arboré par le Magic 6 RSR est bien présent ici. On retrouve le même bloc photo hexagonal, une ligne centrale évoquant l’allure sportive des bolides de Porsche, ainsi qu’une finition soignée qui hurle le haut de gamme. En fin de compte, le Magic 7 RSR ressemble comme deux gouttes d’eau à son prédécesseur, jusqu’aux deux coloris disponibles : le gris « Agate Grey » et le violet « Provence ». Conservatisme prudent ou confiance en un design éprouvé ? Nous vous en laisserons juges.

Sous le capot, nous retrouvons évidemment les composants du Magic 7 Pro. C’est toujours l’ultra-puissante puce Snapdragon 8 Elite qui est à la manœuvre, accompagnée ici de 24 Go de mémoire vive (oui) et de 1 To d’espace de stockage. Côté écran, on a droit à une dalle AMOLED de 6,8 pouces cadencée à 120 Hz et d’une résolution de 1280 × 2800 pixels.

Enfin, malgré un bloc caméra visuellement différent, le trio d’appareils photo reste, là aussi, le même que sur le Magic 7 Pro, avec un capteur principal de 50 Mpx, un téléobjectif de 200 Mpx, et un ultra-grand-angle de 50 Mpx. À l’avant, on a droit à un capteur de 50 Mpx.

Seule différence notable ici, et peut-être pas des moindres selon vos besoins : l’autonomie. Sur le Magic 7 RSR, nous avons affaire à une batterie de 5 850 mAh, contre 5 270 mAh pour la version Pro. Côté recharge, on retrouve la charge rapide jusqu’à 100 W en filaire et 80 W sans fil. Enfin, grand luxe oblige, le chargeur est inclus.

L’intelligence artificielle, un copilote pour notre quotidien

(Et on va s’arrêter là pour les allusions au monde de la course automobile)

Honor anime son smartphone avec MagicOS 9.0, sa mouture d’Android 15. L’intelligence artificielle est bien évidemment de la partie, puisque le fabricant n’a pas lésiné sur les applications qui en font usage.

Ainsi, en plus des prestations fournies par Gemini, on pourra retrouver sur le Magic 7 RSR diverses applications comme Magic Portal, des outils de traduction, de prise de note, de réduction de bruit lors des appels et même de détection de deepfake. L’édition d’image est aussi bien présente : détourage d’objets et de personnes, suppression ou ajout d’éléments dans une photo, ou encore génération d’un avatar en 3D.

Les 24 Go de mémoire vive devraient donc bien être utiles ici, de quoi garantir un usage sans compromis et sans latence ni lag du Magic 7 RSR… et surtout tenter de justifier son prix de 1799 euros. Un palier assez élevé, qui met l’appareil en concurrence directe avec le très attendu Galaxy S25 Ultra, présenté ce 22 janvier.

Si toutefois, la proposition de Honor et de Porsche vous a convaincu, il faudra attendre le 15 février avant de pouvoir mettre la main dessus via le site web de la firme chinoise.