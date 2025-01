Le Honor Magic 7 Pro arrive enfin en France : de l’IA et de la puissance à revendre pour 1300 €

Honor se permet de couper l’herbe sous le pied de Samsung. Alors que le constructeur sud-coréen va annoncer ses nouveaux Galaxy S25 le 22 janvier prochain, le Magic 7 Pro lui est d’ores et déjà disponible sur le marché français, avec une fiche technique qui a de quoi faire rougir la concurrence.

Après une annonce en Chine en octobre dernier et la sortie du Magic 7 Lite il y a quelques jours, Honor continue d’occuper le terrain, avec un smartphone résolument premium cette fois-ci.

Les caractéristiques du mobile ne sont pas exactement un secret puisque ces dernières ont été dévoilées lors de son annonce dans son pays natal. Heureusement, le smartphone n’a rien perdu de sa superbe en arrivant sur le Vieux Continent.

On retrouve donc :

Sur la base de sa fiche technique donc, ce smartphone a de quoi rivaliser avec le OnePlus 13, les futurs Galaxy S25 et probablement le prochain Xiaomi 15 Ultra aussi.

Mais, bien évidemment, 2025 oblige, ce n’est pas la fiche technique qui attire l’attention, mais les capacités d’intelligence artificielle de l’appareil. Dans son communiqué de presse, Honor vante l’intégration de Google Gemini sur son téléphone qui permet « d’interagir directement avec des services comme Google Maps, YouTube, ou Google Flights » ou encore de créer des images et de discuter naturellement avec l’assistant de Google.

Pour aller plus loin

Google Gemini va être plus pratique à utiliser au quotidien

Mais l’IA se faufile aussi dans d’autres recoins du téléphone, comme dans l’algorithme de traitement des photos « AI Honor Image Engine » ou l’application de notes qui permet de synthétiser un long document en quelques points saillants.

Sans surprise, cette belle fiche technique et les efforts faits sur le logiciel se payent avec un prix affiché de 1299,90 €. Contrairement à ce que disaient les rumeurs, donc, ce nouveau mobile n’est pas plus cher que son prédécesseur, le Honor Magic 6 Pro.

Si vous êtes intéressés, le téléphone commencera sa commercialisation aujourd’hui à partir de 17 h !

