Le Honor Magic 7 Lite est officiel, et son autonomie est insolente

Le Magic 7 Lite est là. Il est moins cher, sa batterie est gigantesque et il a 6 ans de mises à jour.

Honor Magic 7 Lite // Source : Honor

Voici le Magic7 Lite de Honor, le premier modèle de la série Magic 7 à faire son entrée sur le marché européen. Ce smartphone milieu de gamme se distingue par une fiche technique équilibrée et largement orientée sur sa robustesse et sa batterie géante.

Design et écran

Le Honor Magic 7 Lite ne change pas trop du Magic 6 Lite, visuellement. Son design est élégant et léger. Avec une épaisseur de seulement 7,98 mm et un poids de 189 g, il est à la fois fin et facile à prendre en main.

Seul point pour le trahir, le poinçon avant qui s’est allongé. À côté du capteur frontal, on a un capteur de proximité qui vient optimiser la reconnaissance faciale. À ne pas confondre avec la reconnaissance 3D des modèles Pro.

Son écran OLED de 6,78 pouces offre une résolution de 1,5 K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz (fréquence fixe) et une luminosité maximale de 4000 nits, selon Honor. Il est également doté de fonctionnalités de confort oculaire.

Performances et logiciel

Le Magic7 Lite est propulsé par le Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il embarque également la technologie Honor RAM Turbo, qui permet d’augmenter virtuellement la RAM de 8 Go supplémentaires.

Si cette configuration vous dit quelque chose, c’est normal. C’est strictement la même que la génération passée. Du réchauffé, voilà ce à quoi on a droit.

Côté logiciel, le smartphone tourne sous Android 14 avec l’interface MagicOS 8.0 qui s’accompagne de fonctionnalités d’intelligence artificielle telles que Magic Capsule, Magic Portal et Parallel Space.

Honor a la bonne idée d’associer une longue durée de mises à jour à son smartphone de milieu de gamme : 6 ans tant pour Android que pour les patchs de sécurité. Il supportera donc Android 20.

Appareil photo

Le Honor Magic7 Lite n’est plus qu’équipé d’un double capteur. Exit l’objectif macro de 2 Mpx. Et Honor ne le remplace pas par un autre. Le Magic 7 Lite se concentre sur :

un grand-angle (OIS) de 108 Mpx ouvrant à f/1.75,

un ultra grand-angle de 5 Mpx ouvrant à f/2.2

et une caméra frontale de 16 Mpx ouvrant à f/2.45.

L’appareil photo principal est doté d’un grand capteur de 1/1,67 pouce et utilise la technologie de pixel binning 9-en-1, pour des photos plus nettes et plus lumineuses, même en basse lumière. Il est également équipé d’une stabilisation optique de l’image (OIS) et de fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA), pour parfaire ses clichés et vidéos.

Batterie et autonomie

L’un des points forts du Magic 7 Lite, c’est bien entendu son autonomie. Grâce à sa batterie en silicium-carbone, il embarque une capacité gigantesque de 6600 mAh. D’après Honor, il peut tenir jusqu’à 3 jours avec une seule charge. De plus, la charge filaire rapide de 66 Watts lui permet de recharger sa batterie de 0 à 100 % en 30 minutes.

Résistance et durabilité

Le Honor Magic7 Lite a été conçu pour résister aux aléas du quotidien. À l’instar du Magic 6 Lite, il est doté d’un écran ultra résistant aux chutes, grâce à son verre trempé et à son bouclier de résistance. Certifié IP64, il est également étanche à l’eau et à la poussière. En sus, une technologie d’Honor permet d’utiliser le téléphone même lorsque son écran est mouillé.

Prix et disponibilité

Le Honor Magic 7 Lite est disponible dès aujourd’hui en Titanium Purple et en Titanium Black pour 379,90 euros, soit 20 euros de moins que son prédécesseur.

Compte tenu des quelques composants qui sentent le réchauffé, c’est la moindre des choses.

Honor associe son lancement à plusieurs offres et réductions :

En l’achetant sur Honor.com, vous bénéficiez d’un casque Bluetooth HONOR Choice Headphones Pro offert pour tout achat d’un 7 Lite du 8 janvier jusqu’au 28 février 2025.

Chez SFR, c’est 50 euros de bonus de reprise et un coupon client SFR de 100€, valable du 2 janvier au 3 février 2025.

Jusqu’au 3 février, il revient à 1 euros s’il est pris chez SFR avec un forfait 250 Go.

À la Fnac, une réduction de 80 euros s’applique pour les adhérents, du 8 janvier au 4 février 2025.

Chez Orange, c’est 50€ de bonus de reprise et d’une remise de 80€ pour les clients Orange, du 8 au 22 janvier 2025.

Jusqu’au 22 janvier, il revient à 5 euros pour tout achat d’un forfait 240 Go.

Darty/Boulanger ajoute 80 euros de reprise jusqu’au 4 février pour l’achat d’un Magic 7 Lite.