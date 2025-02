Ce pack smartphone + écouteurs + casque sans fil à moins de 300 € est la bonne affaire de la Fnac en ce début de semaine

Le smartphone Honor Magic 7 Lite est sur le marché depuis début janvier 2025 et il est déjà moins cher. 299,90 euros chez Fnac avec des écouteurs dans le pack et un casque Bluetooth offert par la marque jusqu’à la fin du mois de février 2025.

En début d’année 2025, Honor est revenu sur le marché des smartphones avec notamment le Honor 7 Lite. Un téléphone dont le principal atout est sa batterie démesurée qui lui confère une autonomie XXL. Même s’il est censé être un modèle d’entrée de gamme, il se situe tout de même dans le haut du panier, compte tenu de son prix de base de 379,90 euros. Fnac emballe tout ça dans un pack avec des écouteurs Bluetooth Earbuds X7i de la même marque. Marque qui vous offre, jusqu’au 28 février, un casque Bluetooth Honor Choice Headphones Pro d’une valeur de 149,90 euros. Donc au total, vous économisez 179,80 euros.

Les points forts du Honor Magic 7 Lite

Une autonomie qui peut être poussée jusqu’à 3 jours

La marque promet 6 ans de mises à jour de l’OS et de sécurité

Il est certifié IP64 et présente une grande résistance aux chocs et aux rayures

Comme on l’a dit, le Honor Magic 7 Lite coûte, neuf, 379,90 euros. Les écouteurs Honor Earbuds X7i, eux, coûtent 29,90 euros. Et le casque Honor Choice Headphones Pro est à 149,90 euros. Le tout devrait coûter 559,70 euros mais est affiché à 299,90 euros chez Fnac. N’oubliez juste pas de remplir l’offre pour recevoir le casque.

Le Honor Magic 7 Lite et ses trois jours d’autonomie

La star de ce pack, c’est le Honor Magic 7 Lite, un smartphone récent dont le principal atout est sa batterie de 6 600 mAh, l’une des plus grosses du marché. Avec elle, vous avez jusqu’à 3 jours d’autonomie, sans compter la charge rapide 66 W même s’il faudra repasser à la caisse pour avoir le chargeur compatible. Il ne faut pas le résumer à sa batterie puisqu’il dispose d’un écran OLED de 6,78 pouces avec une fréquence max de 120 Hz.

Le processeur est le même que sur le Magic 6 Lite, ce qui est un peu dommage. Même si le Snapdragon 6 Gen 1 est une bonne puce, il se peut qu’elle souffle un peu si vous lancez des jeux un peu trop gourmands. Côté photo, il est plutôt bon même si l’objectif macro a disparu depuis le Magic 6 Lite. Honor promet un excellent suivi de son smartphone avec pas moins de 6 ans de mises à jour de sécurité et de l’OS.

Des écouteurs et un casque pour profiter au calme

Dans le pack proposé par Fnac, vous avez des écouteurs en plus, les Honor Choice Earbuds X7i. Ils adoptent un look similaire aux AirPods, blancs avec un format tige. Avec eux, c’est 8h d’autonomie avec un cycle de charge et 40h en tout avec le boitier de charge. En plus ils proposent la réduction de bruit active hybride sur 3 niveaux, et ils utilisent le Bluetooth 5.3 pour une connexion rapide et fiable.

Ensuite, l’offre qui court jusqu’au 28 février vous permet de récupérer un casque Honor Choice Headphones Pro. Cette fois, il s’agit d’un casque avec 80h d’autonomie, un mode jeu, la suppression active du bruit et l’utilisation du Bluetooth 5.4. Vous pouvez donc l’emmener partout, même pour jouer à la console avec la réduction de latence. Trois micros permettent de réduire les bruits aux alentours lorsque vous téléphonez, pour que votre voix reste claire.

Vous pouvez en apprendre plus sur le Honor Magic 7 Lite dans notre test complet qui lui est consacré.

