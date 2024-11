Le Honor Magic 7 arrive bientôt en France, mais son prix pourrait s’envoler

Le géant chinois Honor s’apprête à marquer les esprits sur le marché européen avec le lancement de son nouveau fleuron, le Magic 7 Pro.

Selon des informations révélées par le leaker réputé @RODENT950 sur X (anciennement Twitter), le smartphone haut de gamme fera son entrée sur le Vieux Continent le 25 janvier 2025, accompagné d’une augmentation de prix significative. Heureusement, le fabricant chinois est habitué des offres de précommandes généreuses, et on espère que nous y aurons aussi droit cette année.

Affiché à 1 399 €, soit une hausse de 100 € par rapport à son prédécesseur le Magic 6 Pro, ce nouveau modèle entend justifier son positionnement premium par des caractéristiques techniques améliorées. L’appareil arbore un écran OLED de 6,8 pouces aux quatre bords incurvés, capable d’atteindre une luminosité maximale de 5000 nits en HDR. Sa fréquence de rafraîchissement adaptative LTPO de 1 à 120 Hz promet une expérience visuelle optimale, mais le Magic 6 Pro précédent y avait déjà eu droit.

Le Magic 7 d’Honor utilise la dernière puce de Qualcomm

Sous le capot, Honor a opté pour le dernier processeur Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm. Cette puce intègre deux cœurs principaux cadencés à 4,32 GHz et six cœurs performants à 3,53 GHz, couplés au GPU Adreno 830 qui promet des performances gaming améliorées de 40 %. Pour maintenir ces performances dans la durée, un système de refroidissement liquide sophistiqué maintient la température sous les 44,8°C, selon Honor.

La photographie n’est pas en reste avec un capteur principal OmniVision OVH9000 de 50 mégapixels à ouverture variable (f/1.4-f/2.0), accompagné d’un périscope Samsung de 200 mégapixels offrant un zoom numérique 100x avec stabilisation optique. Le tout est complété par un ultra grand-angle de 50 mégapixels. À l’avant, un duo composé d’un capteur selfie 50 mégapixels et d’un capteur ToF assure reconnaissance faciale 3D et portraits détaillés.

L’autonomie est confiée à une imposante batterie de 5850 mAh, compatible avec la charge rapide 100 W en filaire et 80 W en sans-fil. Le smartphone intègre également un capteur d’empreintes ultrasonique 3D fonctionnant même avec les doigts mouillés, et bénéficie d’une certification IP68/IP69 pour une résistance maximale à l’eau et à la poussière. La connectivité est assurée par la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 et le NFC, tandis que l’audio profite de la technologie DTS Ultra.