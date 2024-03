Magic6 Pro : dernière ligne droite pour bénéficier de l’offre de précommande gargantuesque de HONOR

Dire qu’HONOR a de grandes ambitions pour son Magic6 Pro n’est pas un vain mot. Le constructeur est là pour conquérir le marché du smartphone premium, et à de sérieux arguments dans son escarcelle. À commencer par une offre de précommande d’une rare générosité, qui arrive bientôt à expiration.

Design élégant inspiré par l’industrie du luxe. Finitions et choix des matériaux soignés. Fiche technique à la pointe de la technologie. Bloc photo parmi les meilleurs du marché. Pour son tout nouveau smartphone, HONOR n’a pas lésiné sur les moyens. Et c’est normal, car avec le Magic6 Pro, le constructeur compte bien tailler des croupières à la concurrence sur le segment des smartphones premium. Ce pari, un tantinet risqué, est en passe d’être remporté par HONOR. Car si le Magic6 Pro n’est pas parfait, il n’en est pas loin.

Il suffit d’ailleurs de jeter un œil au test réalisé par Frandroid, qui lui a attribué un fort beau 9/10, pour s’apercevoir du soin méticuleux porté à la conception de ce smartphone. HONOR l’a en plus doté d’une offre de précommande gargantuesque, entre bons de réduction et cadeaux princiers. Gare toutefois à ne pas hésiter trop longtemps avant de craquer, car la période de précommande du Magic6 Pro se termine le 15 mars prochain…

130 euros de réduction et une tablette HONOR Pad 9 offerts pour toute précommande

Pour le lancement de son Magic6 Pro, HONOR a décidé de gâter ses fans de la première heure, ceux qui ne souhaitent pas attendre avant de l’acquérir. La marque s’avère même très généreuse.

Ce ne sont pas moins de trois cadeaux qui attendent les futurs possesseurs du Magic6 Pro. Pour commencer, HONOR a décidé d’offrir un rabais de 130 euros sur le prix d’achat de son smartphone via le code promotionnel AFR6P, à utiliser au moment de la validation du panier. De quoi faire descendre son prix de 1 299,99 euros à 1 169,99 euros. Ensuite, le constructeur offre 12 mois de service de protection contre les dommages de l’écran. Un service habituellement facturé aux alentours de 150 euros. Mais le clou de cette offre de précommande reste sans conteste le Pad 9 offerte en plus du reste.

Cette tablette tactile Android, qui sortira le même jour que le Magic6 Pro, est le modèle le plus avancé du constructeur à ce jour. Dotée d’un écran LCD 2,5K de 12,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, elle embarque un SoC Snapdragon 6 Gen 1 et 8 Go de RAM qui lui confère suffisamment de puissance pour la plupart des usages courants, jeu compris. Une batterie de 8 300 mAh vient compléter l’ensemble pour une autonomie difficile à prendre en défaut. Un joli cadeau d’une valeur de 399 euros.

Magic6 Pro : et si HONOR venait de sortir le meilleur smartphone de 2024 ?

Puissance, photo, autonomie, écran, design : peu importe l’angle sous lequel on le prend, le Magic6 Pro est l’un des smartphones les plus impressionnants du marché. Pour aller taquiner le segment premium, HONOR a mis toutes les chances de son côté, intégrant à son appareil à peu près tout ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle. À commencer par le monstre de puissance qu’est le processeur Snapdragon 8 Gen 3, ici supporté par un GPU Adreno 750 et 12 Go de RAM. Une fiche technique tournée vers la performance, capable de survoler toutes les tâches qu’on peut lui confier haut la main.

Côté affichage, le Magic6 Pro peut compter sur une dalle OLED de 6,8 pouces dotée d’un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Un écran d’excellente facture qui se démarque par une luminosité et une fidélité des couleurs hors pair. Pour ne rien gâcher, HONOR a ajouté tout un tas de filtres et fonctionnalités destinées à protéger la vue des utilisateurs.

Outre son design, fortement inspiré par le monde du luxe comme en témoigne son bloc photo ouvragé, le Magic6 Pro se démarque tout particulièrement sur deux plans : la photo et l’autonomie. Pour la partie photo, HONOR a misé sur trois capteurs dont le principal est un téléobjectif 180 mégapixels capable d’offrir des images zoomées impeccables en toutes circonstances. D’autant plus qu’on se retrouve là avec un capteur de 1/1,49 pouce apte à emmagasiner un maximum de lumière, et donc de détails, à chaque cliché.

Quant à l’autonomie, difficile de faire la fine bouche face à la proposition d’HONOR. Le Magic6 Pro est en effet équipé d’une batterie de 5 600 mAh qui lui octroie une autonomie de presque deux jours. Mieux, cette dernière est bâtie sur le même modèle que celle du Magic V2, qui brille par sa finesse. De quoi garder un encombrement minimum pour le Magic6 Pro. Pour couronner le tout, HONOR a doté son smartphone d’une charge rapide particulièrement efficace : 100W en filaire et 66W en sans fil. L’assurance de ne jamais se retrouver à sec.

Où précommander le HONOR Magic6 Pro ?

Si le Magic6 Pro et son offre de précommande vous font de l’œil, le meilleur moyen pour l’obtenir est encore de passer par le site officiel d’HONOR. Pourquoi ? Tout simplement parce que le constructeur propose quelques menus avantages supplémentaires si vous faites appel à ses services.

Pour commencer, vous pouvez bénéficier d’une livraison rapide (1 à 2 jours ouvrés) une fois le smartphone lancé sur le marché. Livraison gratuite de surcroît. Ensuite, HONOR pratique une politique de retour étendue : vous bénéficiez de 14 jours pour renvoyer gratuitement votre produit si vous n’en êtes pas satisfait. Enfin, le site d’HONOR vous permet de profiter d’une facilité de paiement en trois ou quatre fois sans frais.

Sachez enfin qu’acheter le Magic6 Pro directement sur le site d’HONOR vous permet de profiter de tarif avantageux sur les autres produits de la marque, ou sur des accessoires pour votre smartphone. Le chargeur HONOR SuperCharge Power Adapter 100W perd ainsi 50 euros pour tomber à 29,90 euros, tandis que le HONOR Super Charge Wireless Charger Stand passe de son côté à 39,90 euros grâce à une ristourne de 60 euros.