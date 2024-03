Voici des concurrents sérieux pour le Galaxy S24 Ultra : Honor Magic 6 RSR Porsche Design et Magic 6 Ultimate

Honor a profité d'un événement en Chine pour dévoiler ses nouveaux smartphones haut de gamme : les Honor Magic6 RSR Porsche Design et Magic6 Ultimate. Équipés du Snapdragon 8 Gen 3, ces appareils se positionnent comme des concurrents sérieux pour le Galaxy S24 Ultra.

Après le succès du Magic 6 Pro, qui a obtenu la note de 9/10 lors de nos tests, Honor revient avec deux nouveaux smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 3 : les Honor Magic 6 RSR Porsche Design et Magic 6 Ultimate.

Bien que ces appareils n’aient pas encore été officialisés en Europe, ils se positionnent déjà comme des concurrents sérieux pour le Galaxy S24 Ultra.

Deux smartphones quasi-identiques

Les Honor Magic 6 RSR Porsche Design et Magic 6 Ultimate sont en grande partie identiques. La seule différence : contrairement au design rectangulaire de l’appareil photo de l’Ultima Edition, Honor et Porsche ont opté pour un look hexagonal pour le Magic 6 RSR.

Ces deux smartphones intègrent le dernier et potentiellement le meilleur système de triple caméra arrière de Honor. Ce système comprend un capteur Falcon Camera H9800, une version personnalisée du dernier capteur OV50K d’OmniVision, un capteur de 50 mégapixels d’une taille 1/1,3 pouce, avec une ouverture variable f/1,4 à f/2,0.

Ce capteur est placé à côté d’un objectif zoom 2,5X sur un capteur de 180 mégapixels (oui, vous avez bien lu), permettant un zoom numérique jusqu’à 100X. On retrouve également un ultra-grand angle avec un capteur de 50 mégapixels, et un Lidar pour une mise au point rapide et efficace.

À l’avant, les deux smartphones sont équipés d’une caméra de 50 mégapixels, accompagnée d’un système de reconnaissance 3D similaire à l’iPhone et FaceID.

L’écran AMOLED 1,5K de 6,80 pouces est doté de la dernière technologie 8T LTPO, offrant un pic de luminosité impressionnant de 5000 nits en HDR, et une luminosité globale de 1800 nits. Côté batterie, les Honor Magic 6 RSR Porsche Design et Magic 6 Ultimate sont équipés d’une batterie de 5 600 mAh, avec une charge filaire à 80 watts et une charge sans fil à 66 watts.

Ils fonctionnent sous l’interface MagicOS 8 avec Android 14, et disposent de 24 Go de RAM et de 1 To de mémoire flash. Ils prennent également en charge la double SIM avec eSIM, le Wi-Fi 7, et sont équipés d’un émetteur infrarouge.

Pour le moment, seul le Honor Magic 6 RSR Porsche Design est référencé sur le site de Honor global. Aucune information sur le Magic 6 Ultimate qui sera bel et bien commercialisé en Chine, ça on en est sûrs.