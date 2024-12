Honor Magic 7 : un nouveau smartphone Porsche arrive juste avant Noël, voici à quoi il ressemble

Honor s’apprête à dévoiler son nouveau smartphone haut de gamme, le Magic 7 RSR Porsche Design, lors d’un événement spécial le 23 décembre en Chine. Il rejoindra ainsi les Magic 7 et Magic 7 Pro, lancés en octobre dernier.

Le constructeur chinois a partagé l’information sur Weibo, qualifiant son futur appareil de « roi de l’imagerie ». La conférence, qui débutera à 14h00 heure locale le 23 décembre, mettra donc particulièrement l’accent sur les innovations photographiques du smartphone.

Le design du Magic 7 RSR Porsche Design se distinguera comme ses prédécesseurs par son partenariat avec le constructeur automobile allemand. Nous aurons droit à une finition métallique et un module photo hexagonal caractéristique. Les coloris, Violet Provence et Gris Onyx, ont été spécialement conçus par les designers du studio Porsche à Stuttgart.

Quelle fiche technique pour le Honor Magic 7 RSR Porsche Design ?

Côté caractéristiques techniques, l’appareil devrait hériter des specifications du Magic 7 Pro, tout en y ajoutant sa touche distinctive. On retrouvera ainsi un écran OLED de 6,8 pouces offrant une résolution 2K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone sera propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite.

La configuration photo s’annonce, l’on en croit Honor, plus performante que les deux autres appareils. On devrait retrouver un triple module comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un périscope de 200 mégapixels. Deux versions seront proposées, toutes deux équipées de 24 Go de RAM, avec au choix 512 Go ou 1 To de stockage.

Les précommandes ont déjà débuté en Chine, avec un acompte de 100 yuans, et se poursuivront jusqu’à fin décembre. Honor pourrait profiter de cet événement pour présenter d’autres produits, notamment dans les catégories des objets connectés ou de la maison intelligente.