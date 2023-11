Test de la SoundCore Motion X600 : une enceinte Bluetooth douce, punchy et à la scène sonore admirable

SoundCore joue la carte du son spatial avec dimension verticale pour cette enceinte Bluetooth, équipée de 5 transducteurs, d’une fonction d’appel mains libres et totalement étanche à l’eau. Proposée à un prix agressif, elle vient taquiner les meilleures enceintes JBL ou Marshall, deux fois plus onéreuses.

Avec la Motion X600, SoundCore se donne les moyens de concurrencer les marques spécialisées telles que JBL, Marshall ou encore Sony. Grâce à une signature sonore flatteuse pour l’oreille et une spatialisation réussie, cette enceinte Bluetooth a de quoi plaire.

Anker Soundcore Motion X600 Fiche technique

Modèle Anker Soundcore Motion X600 Nombre de haut-parleurs 5 Puissance sonore 50 watts Autonomie annoncée 12 h Microphone intégré Non Indice de protection IPX7 Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par le fabricant.

Anker Soundcore Motion X600 Un design mi-vintage, mi-moderne

La SoundCore Motion X600 a beau être une enceinte nomade, conçue pour être utilisée à extérieur — elle ne craint ni la pluie ni l’immersion dans l’eau — ses lignes sont résolument celles d’une petite enceinte résidentielle, avec son anse et sa robe en aluminium brossé. Ses lignes sont classiques, mi-vintages, mi-modernes et on pourrait la prendre pour un petit poste radio. Sa face avant, qui se prolonge jusqu’aux flancs, est intégralement recouverte d’une grille à larges perforations qui laissent deviner ses transducteurs.

La face arrière court également jusqu’aux bords latéraux et abrite elle une grille plus compacte qui dissimule des radiateurs passifs. C’est aussi à cet endroit qu’on trouve une petite trappe fermée par un capuchon en silicone pour en assurer l’étanchéité, derrière laquelle se trouvent le port USB-C de charge et une entrée ligne au format mini-jack 3,5 mm. Ce dernier permet de brancher n’importe quelle source analogique à l’enceinte (smartphone, vidéoprojecteur nomade, etc.). La face inférieure est réalisée en plastique avec 4 pieds censés éviter la transmission des vibrations de l’enceinte. Cela ne fonctionne pas trop ceci dit et les plus basses fréquences faisaient vibrer mon canapé lorsque l’enceinte y était posée (c’est dire l’énergie déployée).

La face supérieure est inclinée vers l’avant afin de faciliter l’accès aux différents boutons de contrôle, malgré la présence de la poignée de transport. Au centre se trouve l’ultime transducteur de la Motion X600, orienté vers le haut pour améliorer la scène sonore. Six boutons de commande rétroéclairés sont également présents. Quant aux dimensions, l’enceinte mesure 31 cm de largeur, 17 cm de hauteur et 8 cm de profondeur pour un poids de 2,3 kg.

Design interne de la SoundCore Motion X600

SoundCore n’a pas lésiné et installé cinq transducteurs actifs dans son enceinte. À l’avant, ce sont deux transducteurs de grave-médium (midwoofers) de 10 cm environ, associés à deux tweeters de 2 cm qui assurent la diffusion du son en stéréo. L’enceinte étant étanche et donc close, pas de tube évent bass-reflex pour booster les basses fréquences, mais un large radiateur passif à l’arrière de l’enceinte.

Cette technique permet d’augmenter le rendement des sons graves et d’augmenter leur profondeur, tout en conservant un gabarit raisonnable. Le cinquième haut-parleur sur le dessus est plus compact (5 cm) et ne diffuse que des sons moyens et aigus.

Anker Soundcore Motion X600 Un usage simple et des contrôles complets

SoundCore semble avoir développé la Motion X600 dans une démarche de simplicité. S’il existe bien une application pour gérer l’enceinte, il n’est pas nécessaire d’y revenir sans cesse pour ajuster tel ou tel réglage. Toutes les fonctions essentielles sont accessibles directement au travers des boutons du panneau de contrôle. Contrairement aux apparences, les boutons ne sont pas tactiles, mais intégrés sous le plateau en silicone et cliquables. Leur logo possède un léger relief et on peut ainsi les repérer au toucher sans nécessairement regarder l’enceinte.

Pour profiter du son immersif, on appuie sur le bouton représentant l’utilisateur entouré d’ondes sonores. Le haut-parleur supérieur entre alors en action. Les basses fréquences peuvent être renforcées également d’une simple pression sur un bouton. Pour aller plus loin dans la personnalisation de la signature tonale de la Motion X600, il faut utiliser l’égaliseur de son application et ses neuf bandes.

Bluetooth mi-figue, mi-raisin

SoundCore promet monts et merveilles avec le contrôleur Bluetooth de son enceinte. Multiples codecs de transmission audio, son HD et portée jusqu’à 100 mètres. Seule manque à l’appel la connexion multipoint, pourtant si pratique pour utiliser l’enceinte avec deux sources sans devoir se déconnecter de l’une pour utiliser l’autre. Par ailleurs, la portée de 100 mètres n’est fonctionnelle qu’avec une source également équipée d’un contrôleur Bluetooth de classe 1.

Avec la quasi-totalité des smartphones commercialisés, la portée restera limitée à 10 mètres. Vérification faite, aucune coupure n’est à déplorer dans ces conditions, même au travers d’une cloison mince et d’un plancher en bois.

Une certification Hi-Res Audio qui n’apporte pas grand-chose

La SoundCore Motion X600 a reçu le label Hi-Res Audio et est théoriquement capable de diffuser un son HD, via son entrée ligne ou en Bluetooth. Le fabricant insiste d’ailleurs sur la reproduction des fréquences jusqu’à 40 kHz. Soyons clairs, cette fréquence est seulement entendue par certains animaux et n’apporte ici pas grand-chose.

La prise en charge du codec Sony LDAC est une bonne chose pour les possesseurs de smartphones Android, même si là encore l’argument est surtout marketing. Identifier des différences entre musique diffusée par la X600 en LDAC et en transmission SBC classique est parfaitement impossible. Cela n’enlève rien aux qualités acoustiques de l’enceinte que nous allons développer.

Anker Soundcore Motion X600 Un son doux et puissant

Si la SoundCore Motion X600 sonne bien, c’est essentiellement grâce à ses cinq transducteurs de bonne qualité, ainsi qu’aux amplificateurs qui y sont associés (un par transducteur). L’enceinte délivre un son clair, doux, précis et dynamique, qu’on active ou pas le mode spatial et le transducteur vertical. Dès les premiers instants, on est séduit pas la finesse du son, que ce soit avec un iPhone ou un smartphone Android ; le codec importe vraiment peu.

L’observation des trois courbes de réponse, selon qu’on écoute à niveau moyen, fort ou au maximum montre que la Motion X600 conserve globalement son équilibre (mode Bass actif). On profite donc peu ou proue du même son en toutes circonstances. Le grave est plutôt généreux et efficace jusqu’à 60 Hz, soit le gage d’une profondeur agréable dans ce registre. Un pic de présence aux environs de 300-400 Hz apporte aux voix du coffre et de la présence, tandis que le registre médium de 500 Hz aux frontières de l’aigu est étonnamment linéaire et maîtrisé. Au-delà de 8 kHz, l’aigu apporte un peu de brillance, mais surtout du soyeux aux percussions et aux cordes. Il n’y a guère qu’à très fort volume que le son se durcit — c’est classique. En extérieur, le surcoût d’aigu et le haut-parleur vertical offrent un surcroît d’intelligibilité.

Grave : généreux et puissant (il fait vibrer un canapé), exploré suffisamment bas pour donner de la profondeur au son ; bonnes qualités d’impact également ; l’activation du mode Bass est obligatoire

Médium : plutôt linéaire, avec un accent bienvenu sur les fréquences fondamentales des voix

Aigu : en avant, mais il apporte du relief et sa finesse est remarquable

Marge dynamique et scène sonore

Avec cinq amplis intégrés, la marge dynamique de l’enceinte est satisfaisante et le son ne se tasse pas lorsqu’on force un peu le volume. En mode stéréo simple, l’étagement des plans sonores est convenable, mais on aurait tort d’écouter la Motion X600 dans cette configuration simple, car lorsque le mode spatial est actif, le son se déploie tout autrement, avec une troisième dimension.

Cette enceinte reste en retrait des meilleures du marché de ce point de vue (JBL Boombox 3 WiFi et Sonos Era 300), mais au prix demandé on n’en attendait pas tant. Pour profiter d’une scène très ample, il faut pousser un peu l’enceinte, à 25 % de son volume au minimum et dans ce cas le son se déploie vraiment bien. On se prend à battre la mesure sur des titres écoutés 100 fois comme La Grange de ZZ Top, ou bien à se détendre d’un coup en écoutant Alone Together de Chet Baker — et dans ce dernier cas on croirait écouter une bien plus grosse enceinte.

Anker Soundcore Motion X600 Des appels de qualité satisfaisante

Cette enceinte est équipée d’un microphone pour les appels visio et téléphoniques. La captation de la voix est convenable et le système de réduction de bruit plutôt efficace, quoiqu’il ait besoin de quelques secondes pour atténuer les nouveaux bruits environnants. En tout cas, cette fonction mains libres tout à fait convenable est bienvenue, car elle est de plus en plus rare sur les enceintes nomades.

Anker Soundcore Motion X600 Une autonomie convenable

SoundCore annonce 12 heures d’autonomie à 25 % du volume et sans utiliser le mode de renforcement de basses fréquences. De fait, à 50 % du volume et mode Bass actif — c’est obligatoire, sinon le grave est décharné — j’ai mesuré presque 9 heures avec une playlist de titres jazz, pop et rock. La charge prend environ 3 heures avec un chargeur Power Delivery de 15 W (SoundCore n’en fournit pas).

Anker Soundcore Motion X600 Prix et date de sortie

L’enceinte SoundCore Motion X600 est proposée en colis noir, bleu ou vert au prix de 199 euros. Son rapport performances/prix est excellent.