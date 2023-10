Test de la Harman Kardon Luna : une petite enceinte Bluetooth qui ne manque pas de coffre

Cousine cossue de la JBL Flip 6, la petite enceinte nomade Harman Kardon Luna en reprend le format et les solutions acoustiques, en adoptant une robe plus claire et classique. Étanche et endurante, cette petite enceinte Bluetooth fait preuve de belles qualités sonores et devrait séduire bien des oreilles, qu’on l’écoute chez soi, au milieu d’une pelouse ou à la plage.

Harman Kardon est une marque iconique de la hi-fi, réputée notamment pour ses amplificateurs home-cinéma aux performances de premier plan. C’est aussi un groupe majeur de l’industrie du son, qui possède un portefeuille de marques prestigieuses. JBL, AKG, Lexicon ou Mark Levinson font ainsi partie du groupe Harman. Ce n’est ainsi certainement pas un hasard que la Luna abrite les mêmes solutions techniques que la fameuse JBL Flip 6, référence du segment des enceintes Bluetooth compactes. C’est ainsi l’une des rares enceintes de ce format à disposer d’un tweeter pour une reproduction plus fine des hautes fréquences, là où — JBL excepté — la plupart des fabricants se contentent du minimum, par souci d’économie, avec un ou deux haut-parleurs large-bande. Vous l’aurez compris, la petite Luna est bien née.

Harman Kardon Luna Fiche technique

Modèle Harman Kardon Luna Nombre de haut-parleurs 3 Autonomie annoncée 12 h Microphone intégré Non Indice de protection IP67 Fiche produit

L’enceinte utilisĂ©e pour ce test a Ă©tĂ© prĂŞtĂ©e par le constructeur

Harman Kardon Luna Une finition flatteuse

Élégance, c’est le mot qui semble avoir présidé aux esquisses de la Luna pendant sa genèse. Si l’enceinte possède une forme cylindrique assez classique, son assemblage est singulier, la coque bombée sur tous ses côtés et intégralement recouverte d’un tissu acoustique impeccablement joint au niveau des flancs. L’enceinte est compacte, avec 21 cm de longueur pour 8 cm de hauteur et de profondeur.

La face supérieure en aluminium accueille les boutons de contrôle, ainsi qu’une série de petites LED incrustées, qui indiquent l’état de charge de la batterie. Ces boutons sont réalisés en silicone adhérent et en relief, ce qui permet de les manipuler les yeux fermés. Et c’est un peu le but, la Luna ayant vocation à être utilisée à la plage en plein été et même de nuit. La face avant accueille le logo Harman Kardon et une LED, tandis qu’à l’arrière se trouve le port USB-C de charge. Ce dernier n’est pas protégé par une trappe, ce qui n’empêche pas l’enceinte d’être parfaitement étanche. Sa certification IP67 autorise même l’immersion totale.

Pas d’inquiétude donc au bord d’une piscine ou dans la salle de bain, la Luna ne craint pas de se mouiller. La seule précaution à prendre est de ne pas recharger l’enceinte alors qu’elle vient d’être plongée dans l’eau. La face inférieure enfin, est constituée d’un piétement en silicone, qui évite que l’enceinte ne glisse ni ne transmette trop de vibrations.

Design interne de l’Harman Kardon Luna

Les deux transducteurs sont installĂ©s en face avant et diffusent le son droit devant. Le principal diffuse les sons graves et moyens grâce Ă une membrane de 9×5 cm, tandis que le tweeter dĂ©diĂ© aux hautes frĂ©quences est un modèle Ă dĂ´me de 2 cm de diamètre. Ces transducteurs sont plus grands que ceux de la Flip 6 et promettent donc un son plus puissant.

Pour produire des basses fréquences malgré son format très compact, la Luna est équipée de deux radiateurs passifs, en pratique des membranes qui amplifient les sons graves produits par le transducteur principal. Là encore, le cousinage avec les enceintes nomades JBL est évident et bienvenu.

Harman Kardon Luna Cinq boutons et c’est tout

L’enceinte Harman Kardon Luna ne dispose pas d’application mobile pour en ajuster les réglages. Une absence peu préjudiciable, tant aucun besoin d’égalisation ne se fait sentir à son écoute. Le seul reproche qu’on puisse adresser à Harman en l’absence d’app, est de priver l’utilisateur d’une possibilité de désactiver la musique de mise sous tension de la Luna. Au démarrage, l’enceinte émet un puissant carillon. En revanche et heureusement, elle n’émet aucun son à l’extinction ; on ne réveillera ainsi personne en l’éteignant la nuit.

Les boutons de contrôle permettent d’ajuster le volume, de contrôler la lecture (pause, changement de piste), de lancer l’appairage Bluetooth et d’associer l’enceinte à une seconde enceinte Luna, pour écouter en stéréo et surtout obtenir un plus fort volume sonore.

Le contrôleur Bluetooth est compatible multipoint et l’enceinte peut fonctionner simultanément avec deux appareils ; le basculement d’une source à l’autre est instantané. La liaison radio est solide jusqu’à 10 mètres, même au travers d’une cloison mince ou d’un plancher en bois.

La latence de diffusion est modĂ©rĂ©e, mais perceptible dans les jeux vidĂ©o, le son arrivant avec un lĂ©ger retard sur l’image. Aucun problème de synchronisation en revanche lors du visionnage vidĂ©o, la synchronisation du son et de l’image est parfaite. On peut donc utiliser sereinement la Luna pour regarder films et sĂ©ries. Quant aux technologies de compression Bluetooth supportĂ©es, HK s’est contentĂ© du codec SBC.

Harman Kardon Luna Audio

L’Harman Kardon Luna est une enceinte Ă deux voies et c’est son point fort. Le terme 2 voies signifie que le son qui doit ĂŞtre diffusĂ© est dĂ©coupĂ© en deux plages de frĂ©quences — ici basses/moyennes et hautes — par le processeur de l’enceinte. Chaque plage de son est transmise Ă un amplificateur puis un transducteur distinct. Pour les sons graves/mĂ©dium c’est au grand transducteur de 9×5 cm, tandis que pour les sons aigus, c’est au tweeter. Ce dernier possède une plus petite membrane en forme de dĂ´me (2 cm) infiniment plus lĂ©gère et capable d’osciller jusqu’à 20 000 fois par seconde avec bien plus de prĂ©cision. En outre, chaque transducteur est animĂ© par un amplificateur dĂ©diĂ©, ce qui apporte plus de dynamisme et de transparence Ă la restitution. Les bĂ©nĂ©fices Ă l’oreille sont Ă©vidents : le son est plus doux, fluide et naturel, n’obligeant ainsi pas l’auditeur Ă forcer son attention.

Signature sonore et courbe de réponse

Sans surprise, la Luna sonne remarquablement bien, son Ă©quilibre entre les trois registres de frĂ©quence Ă©tant proche de la perfection. On n’entend pas plus un registre qu’un autre et ce qui sort de l’enceinte est toujours mĂ©lodieux. Pour Ă©voquer Ă nouveau sa cousine la JBL Flip 6, les diffĂ©rences sont minces, la JBL Ă©tant un peu plus rĂ©active, mais lĂ©gèrement en retrait en matière de coffre. La Luna peut ainsi jouer un peu plus fort et est d’ailleurs Ă©quipĂ©e d’amplificateurs un peu plus puissants (40 W au total contre 30 W).

Un coup d’œil aux trois courbes de réponse montre une belle présence dans le grave — pour une si petite enceinte — et une bonne stabilité pour la montée en fréquence ; les variations se tiennent ainsi dans une étroite plage de 6 dB. Il n’y a guère qu’à pleine puissance, à un volume sonore très excessif, que le grave est placé en retrait pour éviter d’endommager les transducteurs. L’extension dans le grave est nécessairement limitée par les mensurations de l’enceinte, mais elle produit suffisamment de volume jusqu’à 60 Hz pour apporter de la générosité au bas du spectre. Les voix féminines comme masculines s’expriment convenablement. Quant aux instruments, ils profitent du bon équilibre de la montée en fréquence et sonnent juste. La Luna ne colore ainsi pas la musique qu’elle diffuse.

Comportement dynamique et scène sonore

La Luna est alerte et restitue tout un tas de petits détails, notamment dans les hautes fréquences. On peut ainsi écouter à faible volume et bien entendre, tout du moins lorsque l’enceinte est près de soi. L’Harman Kardon Luna surprend aussi par son rapport puissance/taille ; elle a un sacré coffre. En revanche, comme l’enceinte diffuse en mono (un seul canal), la scène sonore est étroite et peu profonde. Difficile cependant de reprocher à Harman Kardon d’avoir préféré un tweeter à un second transducteur large-bande pour offrir un peu de stéréo, tant ce tweeter apporte du raffinement à la restitution.

Grave : petite extension, mais volume généreux au regard du gabarit ; l’équilibre est plaisant

Médium : pas mal de détails, avec des voix s’extirpent bien et aucune acidité

Aigu : doux et précis, flatteur pour l’oreille

Harman Kardon Luna Autonomie

Harman Kardon annonce jusqu’à 12 heures d’autonomie, sans préciser à quel volume cette mesure a été effectuée. À 50 % de volume, la Luna a tenu presque 7 heures, ce qui n’est pas si mal, car elle joue alors déjà fort. Pour espérer taquiner les 10 heures d’autonomie, il faudra écouter à 25 % au maximum.

Pour les soirées entre amis qui se prolongent, mieux vaut prévoir une batterie auxiliaire pour maintenir l’enceinte à flot. Comptez deux bonnes heures pour recharger la batterie avec un chargeur Power Delivery (non fourni).

Harman Kardon Luna Prix et date de sortie

L’enceinte Harman Kardon Luna est disponible en coloris noir ou gris clair, au prix de 189 euros. Un prix considérable, qui la rend sensiblement moins attractive que la JBL Flip 6, d’ailleurs un peu plus expressive. Sur ce créneau, on trouve également la performante JBL Charge 5, certes plus volumineuse, mais plus endurante et puissante.