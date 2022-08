Test de la Loewe We HEAR 2 : gros gabarit, mais petit son

Grande sœur de la We HEAR 1, l’enceinte We HEAR 2 by Loewe se distingue par son impressionnant gabarit, signe de performances accrues. Taillée pour une écoute de proximité comme pour « ambiancer » un apéritif à la plage ou un barbecue entre amis, la We HEAR 2 embarque pas moins de quatre transducteurs actifs et deux passifs, associés à une amplification de 30 W. Sur le papier, elle a tout pour plaire…

Après la petite déception que constituait la We HEAR 1, voici venu le temps d’évaluer sa grande sœur. Vue de l’extérieur, l’enceinte Bluetooth portable We HEAR 2 est une déclinaison grand format de la HEAR 1, mais à l’intérieur, les solutions acoustiques ont considérablement changé, au profit d’un système audio à deux voies, qui confie les sons les plus aigus à deux transducteurs spécialisés. Le but ? Produire un son plus précis.

Loewe We Hear 2 Fiche technique

Modèle Loewe We Hear 2 Nombre de haut-parleurs 2 Puissance 60 watts Batterie 4000 mAh Autonomie annoncée 17 heures Microphone intégré Inconnu Poids 2000 grammes Dimensions 125 mm Indice de protection IPX6 Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par le fabricant.

Loewe We Hear 2 Design

Tout comme la HEAR 1, la We HEAR 2 a reçu un prix pour son design (Red Dot 2021). Et pour cause, ces enceintes sont rigoureusement identiques visuellement. La We HEAR 2 se présente ainsi sous la forme d’un grand cylindre recouvert d’un fin tissu acoustique, doté d’une languette en plastique rigide, qui coulisse pour donner accès aux boutons de contrôle, et sert à stabiliser l’enceinte lorsqu’elle est posée à l’horizontale. Avec 29 cm de hauteur pour 12 cm de diamètre environ, la We HEAR 2 a toutefois été conçue pour être positionnée à la verticale et dispose ainsi d’un piètement en silicone.

L’enceinte We HEAR 2 dispose de quatre boutons de contrôle : l’un pour l’alimentation, la lecture et la pause musicale, deux pour le volume et un dernier pour l’appairage Bluetooth. La connectique est limitée à un port USB-C de charge et une entrée ligne mini-jack 3,5 mm, ces deux connecteurs étant dissimulés par un couvercle en silicone. Important : la We HEAR 2 n’est certifiée qu’IPX6, ce qui signifie qu’elle résiste aux projections d’eau, mais n’est pas étanche et ne doit donc pas être immergée.

Contrairement à la HEAR 1 qui disposait de transducteurs de part et d’autre pour une diffusion à 180°, la We HEAR 2 voit ses haut-parleurs alignés sur le même côté (droit lorsque l’on fait face à l’enceinte).

Loewe We Hear 2 Usage et application

Comment faut-il la saisir, la positionner ? Que faire pour qu’elle ne roule pas ? Pourquoi la dragonne est-elle si difficile à installer ? L’enceinte We HEAR 2 met l’utilisateur à l’épreuve avant d’être apprivoisée. Il faut dire que sa forme purement cylindrique ne facilite pas du tout sa préhension et que son grand gabarit la rend souvent instable, positionnée à la verticale comme à l’horizontale. Sur une surface plane, son installation ne pose aucun problème, mais c’est une autre paire de manches sur l’herbe ou un plaid à la plage. Autre bémol, le tissu qui recouvre l’enceinte se tache facilement.

Sa languette en plastique est souvent gênante lorsqu’il s’agit d’accéder aux boutons de contrôle, et elle augmente par ailleurs le gabarit de l’enceinte de façon presque handicapante. En effet, calée à l’horizontale grâce à son cache-boutons, la We HEAR 2 a une emprise au sol de presque… 30×30 cm. Par ailleurs, lorsque l’enceinte est en charge, son encombrement est important puisqu’il faut également faire coulisser le cache-boutons.

Pas d’app de contrôle, mais une connexion Bluetooth stable

La mise sous tension de l’enceinte s’accompagne d’une confirmation sonore qu’il est impossible de désactiver faute d’application de contrôle. Un sérieux bémol, tant les principaux fabricants d’enceintes nomades Bluetooth proposent de gérer le fonctionnement de leur enceinte grâce à une app pour la mettre à jour ou en modifier la signature sonore.

La connexion Bluetooth (codec SBC) est stable jusqu’à 10 mètres et au travers d’un plancher en bois. En revanche, pas de connexion multipoint possible à deux smartphones simultanément.

Loewe We Hear 2 Audio

Si, toutes proportions gardées, la We HEAR 2 reprend à l’identique les lignes de la HEAR 1, les haut-parleurs utilisés sont eux totalement différents. L’enceinte étant nettement plus grande, Loewe a pu y loger davantage de transducteurs, de plus grand diamètre qui plus est. À la place des deux petits « large-bande » de la HEAR 1, la We HEAR 2 dispose d’une paire de grands transducteurs circulaires (8 cm environ), associés chacun à un tweeter. Il s’agit donc d’une enceinte stéréo et à 2 voies, qui offre théoriquement un son plus ample et précis. Les registres de fréquences grave et médium sont reproduits par les grands transducteurs, tandis que le registre aigu est confié aux tweeters à dômes, qui sont exclusivement conçus pour cette application.

Les basses fréquences sont également reproduites par une paire de radiateurs passifs, positionnés aux extrémités de l’enceinte et partiellement obstrués par une grille perforée. C’est dommage, car cela limite les performances de l’enceinte dans les basses fréquences. Pour rappel, les radiateurs passifs sont dépourvus d’aimant (de moteur) et seulement équipés d’une membrane en caoutchouc, qui vibre au gré des déplacements des membranes des transducteurs principaux. Cela permet d’amplifier les plus basses fréquences et à l’enceinte de jouer globalement plus fort.

Attention à la puissance indiquée par Loewe, qui communique sur un total de 60 Watts. En réalité, l’amplificateur stéréo délivre jusqu’à 2×15 W, soit 30 W au maximum du grave à l’aigu. Les 60 Watts obtenus sont d’ailleurs qualifiés de musicaux par le fabricant… ce qui ne veut pas dire grand-chose. En théorie, 30 W suffisent à produire un fort volume sonore avec 4 transducteurs, mais la HEAR 2 reste en retrait d’enceintes concurrentes de même gabarit, telles que la JBL Xtreme 3 et ses 100 Watts.

Configuration de test et signature sonore

J’ai écouté l’enceinte We HEAR 2 en intérieur et à l’extérieur, sur une terrasse et au bord de la mer, associée à un iPhone 13 Pro Max et un Xiaomi Mi 11 Lite 5G, avec différents styles de musiques : rap, rock, jazz et une playlist des tubes du moment sur Apple Music.

Premier constat, les enceintes We HEAR 1 et 2 ne partagent absolument pas le même ADN sonore. Si la petite enceinte de Loewe délivre un son décharné et anémique, la We HEAR 2 est bien plus expressive. Cependant, la restitution du grave est décevante : il n’y a clairement pas assez de niveau sur ce registre, ce qui est frustrant pour l’auditeur. C’était inattendu au regard du gabarit de l’enceinte et de la motorisation des transducteurs. De fait, les registres médium et aigu sont proéminents, mais restitués avec précision et rapidité, sans coloration préjudiciable. Bref, le haut du spectre audio est propre et lumineux, mais le grave est trop timide. En l’absence d’app de contrôle et d’égaliseur, cette signature ne peut malheureusement pas être modifiée, ni l’enceinte mise à jour.

Grave : extension convenable, mais trop en retrait des autres registres et sans saveur

Médium : détaillé et précis, sans dureté

Aigu : généreux et fluide, mais il colore la plupart des musiques écoutées

En intérieur comme à l’extérieur, l’enceinte We HEAR 2 délivre un son expressif, mais à la signature trop ascendante pour rivaliser avec les références de la catégorie, JBL Xtreme 3 ou Sony SRS-XB43.

Comportement dynamique et scène sonore

La marge dynamique de l’enceinte We HEAR 2 n’est pas exceptionnelle, mais la restitution est assez vivante pour être agréable. Dommage que le grave soit si timide et rende l’enceinte peu recommandable pour improviser une petite fête au parc ou à la plage (on s’ennuierait).

En revanche, la spatialisation du son est bonne, grâce au positionnement sur une même ligne de l’ensemble des haut-parleurs. Pour profiter d’une scène plus large, mieux vaut coucher l’enceinte plutôt que de la maintenir debout. Les différents plans sonores sont convenablement étagés.

Loewe We Hear 2 Micro

L’enceinte We HEAR 2 n’est pas équipée de microphone et ne permet donc par de passer des appels vocaux.

Loewe We Hear 2 Autonomie

Le fabricant annonce de 15 à 17 heures d’autonomie environ, sans préciser toutefois le volume d’écoute choisi. À 50 % du volume d’un iPhone, l’enceinte We HEAR 2 a tenu 15 h 30 lors de ce test. La recharge de la batterie nécessite un peu plus de 4 heures avec un chargeur (10 W).

Loewe We Hear 2 Prix et date de sortie

L’enceinte We HEAR 2 est commercialisée en coloris gris foncé, gris clair, rouge corail et bleu aqua et proposée au prix de 179 €. À ce tarif, elle entre en concurrence directe avec la Sony SRS-XB43, nettement plus équilibrée et performante. De plus petites enceintes font même mieux qu’elle, JBL Charge 5 ou Sony SRS-XB33.