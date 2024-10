OnePlus 12R vs Nothing Phone (2) : en promo, lequel de ces 2 flagship killer à moins de 500 € choisir ?

Le OnePlus 12R et le Nothing Phone (2) sont des smartphones qui offrent des prestations premium sans débourser beaucoup d’argent, encore plus maintenant qu’ils sont en promotions. À moins de 500 euros, lequel de ses deux appareils choisir ?

Si vous voulez un smartphone haut de gamme, sans pour autant y mettre 1 000 euros, il existe ce qu’on appelle les « flagship killer« . Ces modèles sont un choix judicieux pour qui souhaite un smartphone puissant, sans grandes faiblesses. Parmi eux, on compte le OnePlus 12R et le Nothing Phone (2). Ils ont pour philosophie de proposer une expĂ©rience haut de gamme composĂ© de quelques concessions pour rĂ©duire la facture.

Testés par nos soins avec pour note finale 8/10, ces deux téléphones sont actuellement en promotion, et paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Quels sont les smartphones en promotion ?

Le Nothing se démarque avec son look original

Nothing a su se diffĂ©rencier dans la marĂ©e des smartphones en proposant un design atypique sur ses modèles et le Phone (2) n’y Ă©chappe pas. Il reprend le glyphe et le look tout en transparence de son prĂ©dĂ©cesseur tout en renforçant la beautĂ© de l’objet. Il mĂŞle originalitĂ© et confort. Le OnePlus 12R quant Ă lui, propose un cadre en aluminium et un Ă©cran en verre, mais avec des Ă©lĂ©ments en plastique. Moins premium, le design tout de mĂŞme rĂ©ussi, on a une bonne prĂ©hension en main, notamment avec sa texture sableuse au dos.

Sur la partie photo, l’appareil de Nothing s’en sort plutôt bien : son capteur principal est franchement sympathique à utiliser. Il offre un rendu plutôt flatteur, avec une belle gestion des couleurs, un piqué satisfaisant, un mode portrait sympa et un mode nuit bon. On regrette juste une gestion du HDR un peu hasardeuse et l’absence de téléobjectif. De son côté, le smartphone de OnePlus se compose de quatre capteurs et réussi à offrir de jolis clichés. On a des clichés toujours précis, avec une bonne fidélité des couleurs, un bon piqué, y compris avec l’ultra-grand-angle, c’est dommage d’avoir un capteur macro inutile et un mode nuit qui manque d’efficacité.

Des écrans fluides avec une bonne expérience utilisateur à la clé

Le 12R de OnePlus déploie un grand écran : 6,78 pouces. Il s’accompagne d’une définition de 2 780 par 1 264 pixels, d’un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et est de type LTPO, ainsi que d’une très bonne calibration et une bonne couverture colorimétrique. La luminosité aurait pu être meilleure, tout comme la température de couleur, mais elle est idéale pour consulter du contenu. Le Phone (2) lui propose un écran Oled de 6,7 pouces, en Full HD avec des couleurs naturelles, mais une luminosité un peu faible. Le 120 Hz est de la partie, ce qui apporte une navigation fluide et agréable dans l’interface. S’agissant d’une dalle LTPO, le taux peut descendre jusqu’à 10 Hz.

CĂ´tĂ© logiciel, si les deux utilisent Android, OnePlus propose sa surcouche OxygenOS, et son rival, prĂ©sente Nothing OS. Cette dernière est d’ailleurs très plaisante Ă utiliser avec tout un tas de widgets Ă disposition et des options de personnalisation. Les petits usages du Glyph sont un vrai plus et les trois ans de MaJ Android sont bienvenus, mais justes. Autrement, OxygenOS 14 est une très bonne interface, avec plein de fonctionnalitĂ©s et d’options de personnalisation, très fournie, mais certains paramètres sont difficiles Ă trouver… OnePlus propose aussi trois de mise Ă jour Android, et aller jusqu’Ă Android 17, contrairement Ă son rival qui ira jusqu’Ă Android 16, vu qu’il est sorti il y a un an.

Des smartphones performants et endurants

Les deux appareils possèdent une puce de chez Qualcomm. Le 12R est animé par le Snapdragon 8 Gen 2, et s’en sort bien dans toutes les situations, que ce soit pour naviguer dans l’interface, lancer des applications, ou jouer à des jeux 3D, le tout sans chauffe. Le Phone (2) lui utilise le Snapdragon 8+ Gen 1. Une puce qui date un peu plus, mais dont les performances sont très satisfaisantes et la chauffe maitrisée.

Pour finir sur la partie autonomie, c’est clairement le OnePlus 12R qui remporte cette manche. Il est capable de tenir jusqu’à deux journĂ©es complètes d’autonomie dans un usage mixte. Surtout, le modèle bĂ©nĂ©ficie d’une charge rapide 100W qui permet au smartphone d’être Ă 100 % en moins de 30 minutes. Quant au Nothing Phone (2), sa batterie de 4 700 mAh lui permet d’assurer une journĂ©e d’utilisation sans problème, mais difficile d’embrayer sur une deuxième journĂ©e complète. Il est tout mĂŞme compatible avec la charge 45W, qui permet de faire passer le tĂ©lĂ©phone de 10 % Ă 71 %. Ă€ noter, le chargeur n’est pas inclut dans la boĂ®te.

PlutĂ´t OnePlus ou Nothing ? L’heure est au choix !

Que ce soit sur le 12R ou le Phone (2), les qualités ne manquent pas, ce sont des solides smartphones avec aucun défaut majeur qui pourrait nous faire vous le déconseiller. Mais des différences sont à prendre en compte avant de faire votre choix.

Le OnePlus 12R a beau ĂŞtre une version moins chère que son aĂ®nĂ©, les quelques concessions faites sont acceptables. On a un smartphone puissant avec lequel on peut jouer Ă tous les jeux du moment. AgrĂ©able en main, il peut se targuer d’une belle autonomie, soulignĂ©e par une charge (très) rapide. On regrette la prĂ©sence du capteur macro qui est inutile, des photos globalement trop sombres (le mode nuit) et les trois ans de mises Ă jour majeures. C’est peu, surtout Ă l’heure oĂą les grands acteurs du marchĂ© montent jusqu’Ă 7 ans de mise Ă jour.

Le Nothing Phone (2) n’est pas un mauvais choix pour autant. Il plaĂ®t pour son design raffinĂ© tout en transparence, pour sa puce vĂ©loce et son expĂ©rience logicielle qui est l’un de ses gros points forts : Nothing OS 2.0 est un bon mĂ©lange entre Android et iOS. En photo, on aurait apprĂ©ciĂ© retrouver un tĂ©lĂ©objectif. L’autonomie n’est pas encore monstrueuse non plus, mĂŞme si elle assure une journĂ©e d’usage sans trembler.

