Les soldes d’été permettent de se lancer dans l’impression 3D avec un petit budget : la Bambu Lab A1 mini est à -43 %

Bambu Lab est une marque bien connue pour ses imprimantes 3D abordable. Le site officiel a cédé aux sirènes des Soldes et propose son modèle idéal pour débuter, la Bambu Lab A1 Mini, pour 179 euros au lieu de 319 euros.

Si l’impression 3D titille votre curiosité depuis un certain temps et que vous n’avez jamais osé sauter le pas à cause du prix parfois prohibitif du matériel, c’est peut-être le moment de se laisser tenter. La Bambu Lab A1 Mini est soldée en ce moment sur le site officiel avec 140 euros de réduction. Que ce soit pour s’amuser à imprimer des figurines ou des petites pièces de remplacement pour un meuble, par exemple, cette impression est d’une simplicité quasi enfantine. Cette promotion liée aux Soldes est donc l’occasion de lier l’utile à l’agréable.

Pourquoi choisir la Bambu Lab A1 Mini

Il suffit de la brancher pour qu’elle soit immédiatement utilisable

Son format compact permet de l’installer partout

Le logiciel Bambu Studio est pensé pour les débutants

C’est une des petites pépites de ces Soldes d’été 2025 : l’imprimante 3D Bambu A1 Mini, dans sa version simple, est soldée à 179 euros au lieu de 319 euros. Si la version Combo avec AMS Lite vous intéresse, elle est aussi soldée et passe de 489 euros à 319 euros.

Le point de départ idéal dans l’impression 3D

C’est vraiment l’atout principal de cette imprimante 3D : son accessibilité. Bambu Lab l’a bien compris et son modèle A1 Mini coche toutes les cases du débutant en la matière. Déjà, elle s’installe très rapidement : seulement 15 minutes après l’avoir déballée, elle est branchée et déjà prête à l’emploi. Elle a été calibrée et assemblée en usine pour que vous puissiez la manipuler rapidement. Bien sûr, les plus experts peuvent mettre les mains dans le cambouis et la régler plus précisément dans le logiciel.

Qui dit imprimante pour débuter dit débuts modestes : le volume d’impression fait 180 x 180 x 180 mm. Les habitués trouveront ça trop juste, les débutants trouveront là un terrain de jeu propice à la découverte. Le logiciel, évoqué juste au-dessus, s’appelle Bambu Studio et renferme déjà quelques modèles à utiliser dès le début, pour voir comment ça fonctionne et se préparer à faire des impressions plus poussées.

Elle ne lésine pas sur les performances

Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une imprimante 3D à destination des débutants qu’elle est pour autant à la ramasse en termes de performances. Au contraire, avec ses 500 mm/s et une compensation active du débit, elle fait de très belles choses. Même le bruit est réduit sur ce modèle, car c’est l’un des reproches qu’on peut faire aux imprimantes 3D. Elle est dotée de plusieurs fonctions de calibration automatique.

Pour ce qui est des filaments, la marque ne recommande pas l’utilisation de modèles techniques ou spéciaux, comme les types ABS ou PETG. En cause, l’absence d’enceinte fermée qui permet de contrôler la température. Et même si la gestion du système AMS Lite est appréciable, il peut y avoir des petits problèmes si vous n’utilisez pas des bobines parfaitement compatibles.

Sans surprise, la Bambu Lab A1 Mini est Top 1 dans notre guide des meilleures imprimantes 3D pour débuter. Mais si l’univers vous intéresse et que vous souhaitez découvrir des alternatives, le guide d’achat dédié répond à vos questions.

