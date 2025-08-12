Malgré des ventes encore fragiles, Ford travaille actuellement sur une toute nouvelle gamme de voitures électriques, bien plus abordables qu’actuellement. Et la firme va notamment prendre quelques idées de Tesla pour leur fabrication.

Ford Puma Gen-E // Source : Ford

Le marché de la voiture électrique ne se porte pas encore au mieux. Cependant, si les ventes sont encore fragiles et ont tendance à stagner, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Certains traversent une crise sans précédent, comme Tesla, tandis que d’autres s’en sortent mieux, comme BYD ou encore Renault.

Une nouvelle gamme pour Ford

Pour ce qui est de Ford, c’est un peu compliqué. La firme américaine possède elle aussi une gamme désormais bien remplie de voitures électriques, mais ces dernières ont du mal à se vendre. En fin d’année 2024, elle avait même décidé de ralentir la production de certains modèles, et de supprimer pas moins de 4 000 emplois en Europe. L’entreprise avait même pris la décision de revenir sur son annonce de ne plus vendre que des autos zéro-émission (à l’échappement) en 2030.

Cependant, cela n’empêche pas la marque de continuer à croire à cette motorisation, comme elle le confirme dans un communiqué tout juste publié. On apprend que Ford prévoit d’investir pas moins de 5 milliards de dollars pour lancer une nouvelle gamme de voitures électriques abordables, prévue à partir de 2027.

Pour le moment, peu de détails ont été révélés au sujet de ces autos, mais on sait d’ores et déjà que la gamme débutera par un pick-up quatre places sous les 30 000 dollars (environ 26 000 euros), promis comme « aussi rapide qu’une Mustang turbo » et « plus spacieux qu’un Toyota RAV4, avec un coffre avant et une benne » — nous n’en saurons pas plus.

Crédit : Ford

Plus tard, d’autres modèles sont prévus, comme un crossover, un SUV sept places ou encore un utilitaire. Et toutes ces autos ont un point commun. Elles reposeront sur une toute nouvelle base technique, sobrement baptisée « plateforme électrique universelle de Ford ». Cette dernière sera très polyvalente et pourra être mise à jour tout au long de la vie de la voiture, grâce aux améliorations OTA (over the air) à distance. Ce n’est pas tout, car le constructeur a tout un tas d’idées pour tirer les prix vers le bas.

Ses nouvelles autos électriques auront recours à des batteries LFP (lithium – fer – phosphate), moins onéreuses que le NMC (nickel – manganèse – cobalt) et fabriquées aux Etats-Unis. De plus, Ford indique que le faisceau de câble du nouveau pick-up sera raccourci de 1,3 kilomètre par rapport à une Mustang Mach-E. On se rappelle que plusieurs mètres de câbles en trop avaient fait perdre beaucoup d’argent au constructeur sur cette dernière.

Différentes silhouettes prévues sur cette plateforme // Source : Ford

Mais surtout, la firme à l’ovale bleu va s’inspirer de Tesla pour la fabrication même de ses nouvelles voitures. Une vraie révolution, qui rappelle celle de la Model T, première voiture produite à la chaîne de l’histoire.

Une production révolutionnaire

Ainsi, Ford va adopter une toute nouvelle approche sur ses chaînes de production. Concrètement, au lieu que la voiture soit assemblée au fur et à mesure, sur un long convoyeur, la fabrication sera découpée en trois grandes parties. À savoir l’avant, l’arrière et la structure centrale comprenant notamment la batterie. Puis, elles se réuniront et seront assemblées en une fois à la fin. Cette idée n’est pas nouvelle puisqu’elle s’inspire directement de Tesla, qui avait annoncé une stratégie similaire, baptisée « Unboxed Process ».

Celle-ci permet de réduire le temps de fabrication, mais une autre astuce va aussi considérablement changer la donne. Il s’agit du Gigacasting, qui sera aussi utilisé par Ford pour sa future gamme. Cette solution permet de diminuer considérablement le nombre de pièces, et donc le prix des voitures électriques. Là encore, Tesla y a déjà recours, de même que Xiaomi.

Ford Mustang Mach-E 2025

La marque promet aussi que sa nouvelle stratégie tarifaire permettra de réduire le coût de possession de ses voitures électriques. Sur cinq ans, ce dernier sera moins élevé que celui d’une Tesla Model Y d’occasion de trois ans selon Ford. Cela notamment grâce à la réduction de 20 % de pièces par rapport aux autres voitures électriques, entre autres. Ce qui permet aussi de diminuer de 15 % le temps d’assemblage.