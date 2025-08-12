En faillite, cette marque franco-américaine nous quitte définitivement avec une mise aux enchères de ses vélos électriques

En faillite depuis octobre 2024, la marque franco-américaine Fuell n’a pas trouvé de repreneur. Ses actifs — vélos, brevets, pièces détachées et équipements — seront dispersés lors d’une vente aux enchères en ligne à partir du 13 août 2025.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

En octobre 2024, la marque franco-américaine Fuell avait été déclarée en faillite aux États-Unis. L’entreprise, née en 2019 de l’association entre Erik Buell – fondateur de la marque de motos éponyme – et le Français François-Xavier Terny, s’était fait connaître pour ses vélos électriques au design original. Nous avions d’ailleurs croisé ses équipes à l’Eurobike 2024 et pris en main le Flluid 2, ou le vélo électrique de la démesure.

Neuf mois plus tard, les nouvelles ne sont pas meilleures. Comme le rapporte Bicycle Retailer, la faillite ne débouche pas sur une reprise d’activité. Au contraire : les actifs de Fuell vont être dispersés lors d’une vente aux enchères.

La justice a tranché

Dans certains cas, une procédure de faillite peut aboutir à une restructuration, portée par un repreneur. Ce scénario n’a pas concerné Fuell. Plus tôt cette année, un groupe de bailleurs de fonds participatifs avait contesté la décision du syndic de faillite d’abandonner purement et simplement tous les actifs, parmi lesquels des vélos électriques stockés en France et dans l’Iowa. Le syndic avait justifié son choix en expliquant que le coût de stockage excédait la valeur estimée de ces biens.

Source : Fuell

Les bailleurs de fonds ont demandé que ces actifs soient au moins vendus aux enchères ou cédés. Finalement, un juge des faillites du Wisconsin a tranché : tous les actifs seront mis en vente, et ceux qui ne trouveront pas preneur seront abandonnés.

L’ordonnance précise l’ordre de distribution des sommes récoltées : la maison de ventes, les propriétaires et le syndic (pour l’assurance) seront payés en premier. Les fonds restants serviront à couvrir la dette — environ 479 000 $ — puis à indemniser les créanciers, dont les bailleurs participatifs.

Brevets, vélos et composants

La vente aux enchères en ligne doit débuter le 13 août 2025. Elle portera sur l’ensemble des brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle de Fuell, ainsi que sur des vélos et motos électriques, composants, outils, équipements d’usine et de bureau.

Dans sa déclaration initiale au tribunal, Fuell évaluait ses stocks et pièces détachées à 1,8 million de dollars, auxquels s’ajoutaient environ 500 000 $ d’autres actifs. Lors de l’annonce de la faillite, en octobre, les clients avaient été prévenus : en l’absence de repreneur, ni livraison ni remboursement ne seraient effectués pour les commandes en cours.