À moins de 5 euros par mois ce forfait est le plus généreux de sa catégorie

Pourquoi payer pour des gigas inutilement, « juste par sécurité » ? Prixtel propose un forfait mobile ajustable et imbattable à seulement 4,99 euros par mois.

C’est le moment idéal pour changer de forfait mobile. Après avoir drastiquement baissé le prix de ses offres, Prixtel a décidé de booster ses enveloppes de données mobiles sur la plupart de ses formules.

Pour à peine 4,99 euros par mois, son forfait « Le petit » vous donne accès à 50 Go, extensibles au besoin à 70 Go. Mieux, ce forfait étant bloqué, vous êtes à l’abri des surcoûts et maîtrisez pleinement votre budget télécom.

« Le petit » : ce forfait n’a de petit que le nom

Généralement, petit prix rime avec compromis. Mais pas avec Prixtel et son forfait « Le petit ». Pour seulement 4,99 euros par mois, l’opérateur propose une belle enveloppe de 50 Go, soit trois fois plus que la consommation mensuelle moyenne des Français, estimée à 17 Go par l’ARCEP.

Conscient que d’un mois sur l’autre vos besoins évoluent sensiblement, Prixtel vous permet d’étendre automatiquement votre enveloppe de données mobiles jusqu’à 70 Go par paliers de 10 Go. Pratique pour ne jamais être à court de datas durant ses vacances, ses déplacements, ou encore lorsque sa box internet tombe en panne.

Source : Prixtel

Pour faire le plein de gigaoctets, vous n’avez rien à faire, tout est automatisé. Dès que vous franchissez un palier, le suivant s’active, et ce jusqu’à 70 Go. À chaque fin de mois, la facture s’ajuste alors en fonction de votre consommation, à savoir :

4,99 euros si vous avez utilisé moins de 50 Go ;

6,99 euros si vous avez utilisé entre 50 et 60 Go ;

8,99 euros si vous avez utilisé entre 60 et 70 Go.

Et le mois suivant, le forfait se réinitialise de lui-même à 50 Go.

Un forfait abordable mais complet

En dépit de son prix plancher de 4,99 euros par mois, le forfait « Le petit » de Prixtel rassemble l’essentiel, à savoir :

50 Go de données mobiles extensibles à 70 Go et utilisables en France Métropolitaine ;

dont 15 Go utilisables au sein de l’Union européenne et dans les DOM ;

les appels (en Wi-Fi et 4G LTE), ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM ;

la messagerie vocale visuelle pour iPhone ;

une connectivité 4G/4G+ basée sur l’excellent réseau mobile de SFR ;

aucun engagement de durée dans le temps.

Et pas question de voir ses factures exploser faute d’inattention. Prixtel se charge de bloquer automatiquement tous les appels et les SMS surtaxés. Vous pouvez donc utiliser votre smartphone en toute sérénité et garder une maîtrise complète de votre budget.

Le petit : un forfait neutre en C02 // Source : Prixtel

Pratique, économique et rattaché à l’un des meilleurs réseaux mobiles de France, ce forfait est aussi salué pour sa dimension écologique. En effet, pour compenser les émissions de CO2 induites par la consommation de données mobiles, Prixtel plante régulièrement des arbres à travers l’Hexagone. Pour aller encore plus loin, l’opérateur vous communique régulièrement, via son application mobile, des astuces pour utiliser votre smartphone de façon plus responsable.

Pour profiter du forfait « Le petit » de Prixtel au prix contenu de 4,99 euros par mois, tout se passe en ligne sur le site internet de l’opérateur. En 4 étapes, le tour est joué !

Commencez par sélectionner l’offre mobile concernée, puis indiquez si vous souhaitez conserver votre numéro de mobile ou non. Cette option offre bien plus d’avantages que la simple portabilité du numéro. En l’activant et en renseignant votre code RIO (disponible en appelant le 3179), vous confiez à Prixtel la résiliation de votre contrat auprès de votre ancien opérateur. Voilà une bonne astuce pour limiter les démarches induites par un changement de forfait.

Ensuite, vous êtes invité à renseigner vos coordonnées ainsi que votre IBAN, puis à régler les 10 euros liés à la mise en service de votre ligne. Et quelques jours plus tard, Prixtel active le forfait « Le petit » sur votre nouvelle carte SIM ou votre eSIM.