Clap de fin pour Origin, EA abandonne son launcher sur PC

Electronic Arts a annoncé la fermeture définitive de sa plateforme Origin le 17 avril 2025, marquant la fin d’une ère qui aura duré 14 ans dans l’histoire du jeu vidéo sur PC. Cette décision fait suite à l’arrêt du support des applications 32 bits par Microsoft.

Ça y est, Electronic Arts va bientôt se séparer de son mythique launcher sur PC. Lancé en 2011, Origin avait suscité de vives controverses, notamment lorsqu’EA avait retiré certains jeux majeurs comme Crysis 2 de Steam pour les rendre exclusifs à sa plateforme. Cette stratégie, bien que logique d’un point de vue commercial pour éviter les commissions de Valve, n’avait jamais vraiment convaincu les joueurs, attachés à l’écosystème Steam.

Cette fermeture d’Origin s’inscrit dans une stratégie plus large d’EA de moderniser ses services numériques. L’éditeur, qui possède des franchises majeures comme EA Sports FC, The Sims et Mass Effect, continue ainsi d’adapter sa distribution numérique aux évolutions du marché et aux attentes des joueurs.

Pour assurer la transition, les utilisateurs d’Origin devront migrer vers l’EA app, disponible depuis 2022. Le processus se veut simple : une fois l’application téléchargée, il suffira de se connecter avec ses identifiants Origin pour retrouver sa bibliothèque de jeux. Les sauvegardes stockées dans le cloud seront transférées automatiquement, mais les données des jeux ne supportant pas cette fonction nécessiteront une migration manuelle.

Point technique important : l’EA app étant une application 64 bits, les utilisateurs disposant encore d’un système d’exploitation 32 bits devront mettre à jour leur configuration. Cela fait évidemment écho à la décision de Microsoft d’arrêter le support de Windows 10 32 bits en octobre prochain.

Pour les joueurs réticents à utiliser l’EA app, une alternative existe : la plupart des jeux EA sont désormais disponibles sur Steam, y compris les dernières sorties comme Dragon Age The Veilguard. Il est également possible de lier son compte Origin à Steam pour accéder à sa bibliothèque existante.