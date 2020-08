Adieu EA Access, bienvenue EA Play (et sur Steam aussi)

Pour doper son service d’abonnement, ou plutôt ses services, Electronic Arts a décidé de rendre le tout plus lisible. Exit les EA Access, Origin Access Basic ou Premier, voici désormais EA Play et EA Play Pro. Et pour accompagner leur lancement, ils ont même droit à un relooking.

Vous n’arriviez plus à vous y retrouver entre Origin, EA Access, Premier ou basic… Electronic Arts non plus visiblement et les joueurs encore moins. Et avec la mouvance grandissante du service de gaming sur abonnement, il vaut mieux se faire comprendre pour se faire entendre.

EA a donc eu la bonne idée de repenser son service, sur le fond et la forme. Tout d’abord, le — ou plutôt les — service change de nom. Dites bonjour à EA Play ! Jusque-là, il s’agissait du nom donné par l’éditeur américain à son événement estival pré-E3. Il devient celui de son service de jeu sur abonnement en remplacement d’EA Access (sur console) et d’Origin Access Basic (PC). Origin Access Premier se fera désormais appeler EA Play Pro.

Deux abonnements et un nouveau look

EA Play ne change pas fondamentalement de fonctionnement. Il reste le même service de jeu sur abonnement qui offre un accès privilégié et parfois anticipé à un très large catalogue de jeux (Les Sims, Battlefield, FIFA, Apex Legends, Star Wars Battlefront…), des récompenses, du contenu exclusif, des défis, etc. Les versions d’essai des nouveautés sont toujours disponibles (10 heures), tout comme les remises de 10 % sur les achats numériques (jeu, passe saison, packs, contenus additionnels…).

Pas de surchauffe de la facturation en vue avec cette nouvelle approche : EA Play coûte toujours 3,99 euros par mois (24,99 euros par an). Avec son accès complet à tous les nouveaux titres de l’éditeur, EA Play Pro sera facturé 14,99 euros par mois (99,99 euros par an). Mais il reste une exclusivité Origin et n’est pas disponible sur d’autres supports. À noter que si vous jouez sur PC comme sur console, il faut vous abonner deux fois à EA Play pour en profiter.

Du côté des nouveautés du service, des défis et des récompenses mensuelles dans les jeux vont être ajoutés prochainement. Comme ce qui existe déjà sur les jeux Ubisoft à travers Uplay (et donc le service sur abonnement Uplay+) ou via le Xbox Game Pass. EA promet des ajouts de fonctionnalités à venir.

Ce changement de nom s’accompagne aussi d’un changement de look pour tous les services d’abonnement, promet EA. Les abonnés EA Play bénéficieront notamment d’une expérience PC repensée, actuellement en version bêta sur Origin.

EA Play débarque sur Steam en attendant mieux…

EA Play reste accessible sur Xbox One, PlayStation 4, PC par l’intermédiaire de son logiciel Origin. Et à compter du 31 août, EA sera disponible sur la plateforme Steam pour PC. Les deux parties avaient déjà débuté une association l’an dernier lorsqu’EA avait mis à disposition certains jeux sur Steam, dont notamment Star Wars Jedi : Fallen Order ou encore Apex Legends, tout en permettant aux joueurs d’Origin et Steam de jouer ensemble. EA Access devait alors arriver au printemps sur la plateforme Valve. Mais la pandémie a reculé l’échéance.

Pour aller plus loin

Comment jouer au Xbox Game Pass en cloud gaming avec Android TV

L’arrivée d’EA Play sur la plateforme de Valve s’apparente néanmoins à une petite révolution dans les esprits pour l’entreprise qui accepte de laisser les clés à un autre acteur pour son service chéri. Mais la force de Steam, ses millions d’utilisateurs, sont des atouts non négligeables pour faire résonner son service face à la concurrence PC (Xbox Game Pass, Uplay+, Epic Games…). En revanche, EA Play Pro reste dans le giron d’Origin et ne se partage pas.

Si la firme a annoncé qu’elle communiquerait plus tard sur ce partenariat, il se murmure aussi que le service pourrait être intégré… au Xbox Game Pass. Évidemment, n’allez pas attendre l’arrivée du catalogue de jeux EA dans les 9,99 euros voire les 14,99 euros à débourser mensuellement pour la version Ultimate. Mais on pourrait se laisser à rêver à ce que certains d’entre eux intègrent le futur service de cloud gaming xCloud ou tout simplement la rétrocompatibilité de certains titres.