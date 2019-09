Ubisoft lance son propre abonnement aux jeux vidéo nommé Uplay+. Il permet d’accéder à une large collection de jeu gratuitement pendant un mois.

Comme promis lors de l’E3, Ubisoft lance son abonnement UPlay+ en concurrence des Xbox Game Pass et Origin Access. Il s’agit d’un abonnement permettant de télécharger et jouer à plus de 100 jeux de l’éditeur français.

Gratuit pendant un mois

Pour fêter le lancement de l’abonnement, Ubisoft propose aux intéressés de s’inscrire gratuitement à son abonnement jusqu’au 30 septembre 2019. Passée cette date, l’éditeur facturera son nouveau service pour 14,99 euros par mois. Un prix assez élevé comparé au Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft (à 12,99 euros par mois), mais il faut noter que l’abonnement d’Ubisoft comprend un accès à la version « ultime » de chaque jeu, avec tous les DLCs inclus.

À terme, l’abonnement UPlay+ devrait également être proposé avec Google Stadia, mais l’éditeur n’a pas donné de détails concernant le lancement de cette offre.

Far Cry, Ghost Recon, Watch Dogs et Assassin’s Creed

Ubisoft avait déjà dévoilé la liste complète des plus de 100 jeux inclus dans l’abonnement UPlay+. Pour rappel, l’éditeur propose ses meilleures licences comme Assassin’s Creed, la série des Far Cry ou encore les jeux Tom Clancy comme Ghost Recon Breakpoint, The Division 2 ou Rainbow Six Siege. Les jeux typiquement PC ne sont pas en reste avec l’intégration de Anno 1800 et Heroes of Might and Magic.

L’abonnement intègre aussi les titres historiques d’Ubisoft comme Beyond Good and Evil, Prince of Persia ou Rayman.