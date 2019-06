Ubisoft annonce coup pour coup UPlay+ en renforçant son partenariat avec Google Stadia. De l’abonnement, que de l’abonnement.

Combien d’abonnements auront chaque joueur dans quelques années ? Les gros joueurs vont risquer l’asphyxie, Electronic Arts qui a déjà l’Origin et l’EA Access, Microsoft avec son Xbox Game Pass, Sony avec le PS Now, voici maintenant Ubisoft qui vient d’annoncer son propre catalogue de jeux par abonnement : Uplay+.

Cet abonnement proposé à 14,99 euros par mois permettra d’accéder de façon illimitée à plus de 100 jeux Ubisoft à télécharger, avec les derniers AAA (Watch Dogs Legion, Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters…), mais aussi les anciens jeux du catalogue Ubisoft (Rayman, Beyond Good & Evil…), sans oublier les éditions premium et les DLC. Une offre très complète pour les fans de jeux Ubisoft, à n’en pas douter, qui sera disponible dès septembre 2019.

Ubisoft a également annoncé que ces jeux ne seront pas simplement disponibles au téléchargement, mais aussi via cloud gaming grâce à Google Stadia en 2020. Ubisoft est donc un des plus gros partenaires de Google, comme nous l’avions vu lors de l’annonce de Google. Par contre, on ne sait pas si UPlay+ fonctionnera avec l’offre gratuite Stadia Base, en supplément de Stadia Pro, ou bien avec une autre offre. L’avenir des joueurs sera à coup sûr l’abonnement, la question est désormais de savoir combien d’abonnements il faudra cumuler.

Ubisoft a tout de même annoncé qu’ils resteront toujours présents sur le Xbox Game Pass ou sur le PlayStation Now, comme le précise Melinda Davan-Soulas sur LCI.

