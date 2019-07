Ubisoft prépare le lancement de son abonnement UPlay Plus, permettant de jouer à plus de 100 jeux pour un abonnement mensuel.

La mode est aux abonnements permettant de jouer en illimités à un catalogue de jeux vidéo pour un petit montant mensuel. Après EA, Sony et Microsoft, c’est au tour de Ubisoft de lancer son abonnement Uplay+.

L’éditeur avait déjà dévoilé le nom et le prix de l’abonnement en juin lors de l’E3, l’occasion d’également annoncer un partenariat avec Google Stadia qui devrait permettre de jouer à ses jeux depuis n’importe quel appareil grâce au cloud gaming.

On connait désormais la liste complète des jeux qui seront proposés à partir du 3 septembre.

25 franchises et les DLC intégrés

Ubisoft a mis en place une page révélant la liste des 100 jeux PC que l’abonnement comprendra. Dans la plupart des cas, l’éditeur a choisi d’inclure la version Ultimate, Gold ou Deluxe des jeux, qui intègrent en général des DLC supplémentaires. La firme prévient toutefois que ces versions « sont susceptibles de ne pas contenir l’intégralité du contenu premium ».

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Dans cette liste, on va par exemple trouver les jeux de la célèbre franchise Assassins’s Creed, mais aussi la série des Far Cry, des jeux Tom Clancy, ou encore des titres plus anciens comme Rayman et Beyond Good and Evil.

Comme prévu, et contraire aux abonnements de EA, Sony et Microsoft, l’abonnement Uplay+ n’intègre aucun jeu venant d’un autre éditeur qu’Ubisoft. Cet abonnement à 14,99 euros par mois s’adresse donc avant tout aux fans des franchises de l’éditeur français.