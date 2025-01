Windows 10 continue de se mettre à jour malgré sa fin annoncée

Si Microsoft joue la carte de l’urgence pour faire passer ses utilisateurs à Windows 11, elle continue de mettre à jour discrètement son ancien OS.

Source : Unsplash

Malgré sa volonté évidente d’accélérer la transition des utilisateurs de Windows 10 vers Windows 11 avant la fin du support prévue en octobre 2025, la firme de Redmond continue de mettre à jour son système d’exploitation apprécié, notamment en enrichissant son calendrier pour le rendre plus interactif.

Une mise à jour esthétique

Cette mise à jour a été repérée dans une version bêta 19045.5435 de Windows 10 par XDA Developers. L’outil de calendrier s’améliore en intégrant différentes options, telles que les prévisions météorologiques, des photos illustrant les fêtes associées, ou encore des rappels simples des événements à venir.

L’outil calendrier de Windows 10 gagne de nouvelles options // Source : Phantom of Earth – X (Twitter)

Ces illustrations, bien que discrètes, se font au détriment de l’affichage de l’heure initialement présente, indique l’utilisateur PhantomOfEarth sur X (Twitter).

Pour le moment, cette fonctionnalité encore en test n’est présente que dans les lignes de code de la version bêta de Windows 10. Avant son déploiement officiel, si des utilisateurs souhaitent essayer cette option en avance, ils peuvent utiliser l’outil ViveTool et exécuter la commande vivetool /enable /id:51858330 , précise XDA Developers. Si cela échoue, il est possible de réessayer en changeant les identifiants par 48433719 et 49453572 .