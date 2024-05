Windows 11 perd en popularité face à… Windows 10

Windows 11 perd des parts de marché sur... Windows. En fait, le système d'exploitation se fait concurrencer par sa version précédente, qui reste toujours en haut du classement des versions les plus utilisées.

Ces nouveaux chiffres le montrent, Windows 11 a du mal à se faire une place, ce alors même que Windows 12 se profile de plus en plus. Le système d’exploitation peine à s’imposer face à un Windows 10 toujours au top, utilisé par plus de 70% des machines tournant sous Windows.

Pour aller plus loin

Comment télécharger et installer Windows 10 sur votre ordinateur

Windows 10 encore utilisé par 70% des utilisateurs de Windows

La réponse se trouve dans le dernier rapport statistique de StatCounter sur la répartition des parts de marché de chaque version de Windows dans le monde, d’avril 2024. Record de Windows 11 : 28,16% en février 2024. Ses parts de marché le mois dernier : 25,65%. Selon Neowin, une partie des utilisateurs de Windows 11 sont retournés vers Windows 10, qui se porte très bien. En effet, cette version a franchi la barre des 70% des parts de marché sur Windows : ce n’était pas arrivé depuis septembre dernier.

Le constat est sans appel : alors au milieu de sa vie, Windows 11 perd des utilisateurs, alors que selon le cycle classique d’une version de Windows, il devrait en gagner, et pas qu’un peu. Aujourd’hui, tous les PC vendus avec l’OS de Microsoft ou presque le sont avec Windows 11. Une baisse d’utilisateurs que Windows 8 (et 8.1) n’avait pas vécu, alors que cette version avait été un fiasco (à cause de la disparition du menu Démarrer notamment). Voici selon Statcounter la répartition actuelle du marché :

Windows 10 : 70,03% ;

Windows 11 : 25,65% ;

Windows 7 : 3% ;

Windows 8.1 : 0,53% ;

Windows 8 : 0,36%.

Le(s) problème(s) avec Windows 11

Ce qui rend difficile l’adoption de Windows 11, surtout pour les utilisateurs de Windows 10, c’est l’absence de changements significatifs. Passer à la version ultérieure n’apporte pas grand-chose, pire encore : certaines fonctionnalités ont été supprimées.

Pour aller plus loin

Windows 10 fait la publicité de Windows 11… même si votre PC n’est pas compatible

De plus, des promesses n’ont pas été tenues, comme le sous-système Android intégré. Les utilisateurs regrettent par ailleurs le nombre de publicités, par exemple pour Edge et Bing, dans Windows 11. Enfin, il est à noter qu’un certain nombre d’ordinateurs ne peuvent pas être mis à jour : Microsoft l’empêche et pour certains utilisateurs, là encore c’est injustifié.

Microsoft a toutefois d’autres projets pour rendre Windows 11 plus attractif et 2024 oblige, c’est avec de l’intelligence artificielle. Copilot va s’intégrer de plus en plus dans le système d’exploitation et cela pourrait en faire une raison vraiment valable de quitter Windows 10. Cependant, certains PC ne seront pas compatibles avec ces nouvelles fonctions.