Windows 10 fait la publicité de Windows 11… même si votre PC n’est pas compatible

Microsoft force cette fois-ci avec Windows 11 et fait la promotion de son système d'exploitation auprès des utilisateurs qui utilisent toujours Windows 10. Le problème, c'est que même ceux dont les PC ne sont pas compatibles avec l'OS reçoivent lesdites publicités.

Décidément, Microsoft est un habitué des publicités pour ses services… sur ses services. Bing, Microsoft Edge et maintenant Windows 11. En effet, la firme fait la publicité de la dernière version de son système d’exploitation sur la version précédente, Windows 10. Ce qui ne plaît pas aux utilisateurs.

Pour aller plus loin

Comment télécharger et installer Windows 11 à zéro : le guide complet pas à pas

Des publicités pour Windows 11… qui apparaissent sur Windows 10

Comme le rapporte ExtremeTech, des utilisateurs de Windows 10 ont commencé à se plaindre sur les réseaux sociaux. Sur leur ordinateur, ils disent avoir reçu une fenêtre pop-up immense, prenant toute la place de l’écran, pour les convaincre de passer à Windows 10. Et cela part peut-être d’une bonne intention de la part de Microsoft : la mise à jour vers Windows 11 depuis Windows 10 est gratuite.

L’idée pour Microsoft est également d’accélérer la migration vers la nouvelle version de son système d’exploitation. L’heure tourne : un jour viendra où Windows 10 ne sera plus mis à jour, y compris les patchs de sécurité. Un jour qui ne devrait toutefois pas venir avant octobre 2025, ce alors même que Windows 12 n’est pas prévu pour tout de suite. C’est d’ailleurs ce à quoi met en garde Microsoft dans son message.

Une fenêtre de Microsoft très envahissante

Seulement voilà, en plus d’avoir une publicité géante, certains utilisateurs ne sont tout simplement pas concernés. Ce pour la simple et bonne raison que leur ordinateur n’est pas compatible avec Windows 11. Autre souci : si l’on peut choisir de nous rappeler plus tard de faire la mise à jour du système d’exploitation, la publicité ne semble pas pouvoir être totalement désactivée. Ce qui peut sous-entendre que cette immense publicité peut revenir à tout moment sur son écran.

Dans les raisons pour lesquelles Microsoft serait aussi agressif, il y a sans doute le fait que Windows 11 soit trop lentement adopté : Windows 10 représente encore aujourd’hui 69 % des PC sous Windows. Et, dans moins de deux ans, toutes ces machines ne profiteront plus de mesures de sécurité si elles ne se mettent pas à jour. Ce qui pourrait forcer Microsoft à prolonger le support de cette version de Windows. De quoi rappeler les déboires de feu Windows XP. D’ailleurs, Microsoft a prévu de prolonger le support de Windows 10, mais seulement si vous payez.