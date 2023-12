Windows 10 sera mis à jour même après 2025, mais il faudra payer

Microsoft a annoncé le lancement d'un programme de mise à jour de sécurité pour Windows 10 étendu au-delà d'octobre 2025, soit après la date de fin de support. Pour profiter de ces correctifs, il faudra cependant sortir sa carte bleue.

En avril dernier, on apprenait que la fin du support de Windows 10 était prévue pour octobre 2025 et qu’en attendant, aucune nouvelle version du système d’exploitation ne serait publiée. Microsoft a la solution pour ceux qui veulent continuer à l’utiliser de manière sécurisée : un abonnement payant.

Un abonnement pour recevoir les correctifs de sécurité de Windows 10

Le 14 octobre prochain, plus aucune mise à jour de sécurité ne sera déployée sur Windows 10. Microsoft l’a confirmé : il ne repoussera pas cette date. Ce qui veut dire que de potentielles failles qui n’ont pas encore été trouvées par Microsoft pourraient être utilisées par des pirates, sans qu’elles puissent être corrigées. De même pour les bugs, qui ne pourront plus être réparés par l’éditeur.

À partir de novembre 2025, les utilisateurs professionnels et particuliers pourront souscrire un abonnement pour recevoir les mises à jour de sécurité. Une offre qui n’ajoutera aucune fonctionnalité à Windows 10 et vous pourrez continuer à utiliser votre ordinateur avec ce système d’exploitation même si vous ne disposez pas de l’abonnement.

Comme le rappelle Windows Central, cela rappelle le programme ESU (pour Extended Security Updates) de Windows 7, qui lui n’était destiné qu’aux professionnels. Cet abonnement annuel sera disponible pendant trois ans, soit jusqu’en novembre 2028. Pour le moment, Microsoft n’a dévoilé aucun tarif pour cette formule. On peut supposer que cette dernière est proposée à tous, pour ceux qui ne veulent pas passer à Windows 11, du moins le plus tard possible.

L’autre solution proposée par Microsoft, mais pas pour tout le monde

Les clients les plus importants de Microsoft sont les entreprises. C’est pourquoi la firme de Redmond a annoncé qu’elles pourront « transformer » leurs ordinateurs Windows 10 non éligibles à Windows 11 en un ordinateur capable de l’utiliser quand même via le cloud computing et son service Windows 365. Les machines qui l’utiliseront seront d’ailleurs automatiquement ajoutées au programme ESU sans frais supplémentaires.