Adieu Windows 10 : la fin d’une ère

Microsoft a annoncé aujourd'hui qu'il n'a pas l'intention de publier de nouvelles versions de Windows 10, la version actuelle 22H2 étant la dernière avant la fin du support du système d'exploitation en octobre 2025. Cela signifie qu'il n'y aura pas de version 23H2 de Windows 10 cet automne, mais le système d'exploitation continuera de recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles.

Windows 10 a été lancé en 2015, il y a huit ans. Microsoft a été jusqu’à lancer deux nouvelles versions de Windows 10 chaque année, avant de revenir à un rythme d’une version par an. Cependant, depuis le lancement de Windows 11, les mises à jour de version de Windows 10 ont été très mineures, la version 22H2 n’apportant aucune nouvelle fonctionnalité, seulement des correctifs.

La fin pour Windows 10

Microsoft a annoncé, ce jeudi 27 avril, qu’il ne prévoyait plus de publier d’autres mises à jour de fonctionnalités pour Windows 10. « La version actuelle, 22H2, sera la version finale de Windows 10, et de toutes les éditions associées », a déclaré Jason Leznek de Microsoft dans un article de blog.

Microsoft n’a pas modifié la date de fin de support de Windows 10, fixée à octobre 2025 depuis des années. La nouveauté réside dans la confirmation de ce que beaucoup pressentaient : la version actuelle de Windows 10, la 22H2, sera la dernière à inclure de nouvelles fonctionnalités. Les prochaines mises à jour en date comporteront principalement des correctifs de bugs, plutôt que de véritables nouvelles fonctionnalités.

Après cette date, il sera recommandé aux utilisateurs de passer à une version plus récente de Windows, qui sera probablement Windows 11 ou Windows 12 à ce moment-là. Pour être éligibles à Windows 11 ou une version ultérieure, il sera peut-être nécessaire d’acquérir un nouvel ordinateur.

Un OS majeur

Windows 10 est le successeur de Windows 8, un système d’exploitation qui avait reçu des critiques mitigées en raison de son interface utilisateur radicalement différente et de la suppression du menu Démarrer traditionnel. Les utilisateurs ont trouvé Windows 8 déroutant et peu convivial, en particulier pour ceux qui utilisaient des ordinateurs de bureau sans écran tactile.

Face à ces critiques, Microsoft a conçu Windows 10 dans le but de répondre aux attentes des utilisateurs et de résoudre les problèmes soulevés par Windows 8. Windows 10 a réintroduit le menu Démarrer, offrant une combinaison de l’interface classique et des fonctionnalités de Windows 8, tout en proposant une expérience utilisateur améliorée.

En outre, Windows 10 a été lancé comme un OS unifié, c’est-à-dire qu’il était destiné à fonctionner sur une variété d’appareils, tels que les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones. Cela a simplifié le développement des applications et a permis aux utilisateurs de profiter d’une expérience cohérente sur tous leurs appareils.

Windows 10 a également introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations, telles que Cortana, l’assistant personnel intelligent de Microsoft, et Microsoft Edge, un nouveau navigateur web conçu pour remplacer Internet Explorer. De plus, Windows 10 a été lancé avec une politique de mise à jour « Windows as a Service » (WaaS), qui permettait des mises à jour fréquentes et régulières pour améliorer et mettre à jour le système d’exploitation au fil du temps, plutôt que de compter sur les mises à jour majeures moins fréquentes.

