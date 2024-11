Vous ne parvenez pas à mettre Windows 11 à jour ? C’est peut-être de la faute d’Assassin’s Creed.

Mauvaise nouvelle pour les joueurs et joueuses PC. Une récente mise à jour de Windows 11 fait planter certains jeux à tel point que Microsoft a mis en pause le déploiement du système.

Déployer une mise à jour sur des millions de machines à travers le monde n’est jamais une chose aisée. Microsoft l’a encore prouvé tout récemment avec la mise à jour 24H2. Censé simplifier la vie des utilisateurs et utilisatrices, Windows 11 24H2 a créé des maux de tête pour pas mal de monde. La faute à une incompatibilité avec certains jeux Ubisoft.

Comme l’a remarqué Bleeping Computer, et comme Microsoft l’a expliqué dans ses notes de mises à jour, certains jeux du studio français peuvent « planter lors du lancement, du chargement ou lors des phases de jeu ». Dans d’autres cas, l’ordinateur peut carrément afficher un écran noir au lancement ou durant le jeu.

Quels jeux sont concernés ?

Si vous êtes dans une de ces situations, la marche à suivre est simple, mais brutale. Faites un « Ctrl + Alt + Suppr », puis repérez le jeu qui plante et mettez fin au processus d’un clic droit. La liste des titres concernés est, à priori, la suivante :

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Odyssey

Star Wars Outlaws

Avatar : Frontiers of Pandora

D’après certains témoignages, d’autres jeux comme Farcry ou Call of Duty sont également concernés. Histoire de ne pas rajouter des problèmes au problème, Microsoft a carrément suspendu la mise à jour vers Windows 11 24H2 sur les machines où sont installés ces jeux. L’assistant de mise à jour ne vous proposera donc pas de télécharger l’image système si cette dernière est susceptible de faire planter votre machine.

Que faire ?

Si vous n’avez pas encore installé ma mise à jour 24H2, le plus sage à faire est encore d’attendre. Ubisoft comme Microsoft sont en train de résoudre le problème et sûrement qu’une version patchée du système arrivera dans les prochains jours. Pas de panique en attendant, votre version de Windows 11 reste sécurisée et fonctionnelle.

Si vous avez déjà installé la mise à jour, un mince espoir est permis, puisqu’Ubisoft a déjà déployé un correctif temporaire pour Star Wars Outlaws via la version 1.0.4.0 du jeu. L’entreprise travaille en parallèle sur des correctifs pour Assassin’s Creed.

Enfin, si vous êtes encore sous la version précédente de Windows, Microsoft déconseille de forcer la mise à jour via l’outil de création de support du système, cela pourrait créer des instabilités.