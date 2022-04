Cashback : comment ça marche et comment en profiter via les banques, sites et applications ?

Apparu progressivement en France, le Cashback devient petit à petit un usage courant en France permettant de gagner des commissions accumulables à chaque achat par carte en boutique ou sur Internet. On vous explique comment tout cela fonctionne et quelles sont les meilleures banques et applications pour en profiter.

En ouvrant un compte dans une banque en ligne ou une néobanque ou simplement via certaines campagnes de pubs, vous êtes sans doute déjà tombé sur le terme « cashback« . Traduit littéralement de l’anglais, il signifie “remise en argent”. À l’origine, ce principe était d’abord un moyen d’obtenir de l’argent via un achat par carte chez un commerçant. C’est aujourd’hui devenu un argument commercial d’envergure permettant aux titulaires d’une carte bancaire compatible de récupérer un pourcentage du montant des dépenses qu’ils effectuent avec.

Si cette fonctionnalité était au départ réservée aux cartes de crédit, les programmes de cashback sont aujourd’hui aussi présents via certaines cartes de débit, qui sont les cartes bancaires les plus répandues en France. Mais c’est surtout du côté des applications que le phénomène s’est développé ces dernières années et le business autour ne cesse de s’accroitre.

Le Cashback, comment ça fonctionne et quels sont ces avantages ?

Du côté des banques, le cashback repose sur un partenariat entre les établissements et les sociétés émettrices de cartes (Visa, Mastercard, etc.). Lorsqu’un client effectue un paiement par carte, le commerçant reverse un certain pourcentage à la société. Celle-ci peut alors décider d’en partager une partie avec ses clients. Le cashback est très avantageux pour les clients ouvrant un compte auprès de certaines banques, car ils peuvent ainsi économiser de l’argent sur leurs achats. Pour les plus assidus et réceptifs à ce système, il est possible d’empocher un petit pactole en fin de mois, mais cela demande de l’organisation et de faire des choix dans ses habitudes de consommation.

Certes, le cashback étant souvent obtenu sur des achats que les clients auraient de toute façon effectués, il permet généralement de faire des économies. Du côté bancaire, l’inconvénient de certains établissements ou sociétés émettrices de cartes de crédit, c’est que le cashback s’accompagne de taux d’intérêt élevés et de frais cachés. Il est donc nécessaire d’effectuer une veille des banques en lignes néobanques pratiquant directement ce type de produits sans intermédiaires.

Mais l’autre domaine dans lequel le cashback a aussi sa place, c’est dans le domaine applicatif. Il existe des dizaines d’applications permettant d’obtenir des remises sur ses achats via des partenariats avec des enseignes physiques ou en ligne.

Toutes ces applications sont gratuites et proposent le même principe : vous choisissez la boutique de votre choix, vous faites votre achat, et l’argent du pourcentage est versé automatiquement sur une cagnotte, dans l’appli. À tout moment, vous pouvez récupérer le montant de la cagnotte directement sur votre compte en banque. En moyenne, les offres tournent autour de 5% du montant de votre achat, mais ça peut monter jusqu’à 40 % ponctuellement lors des opérations spéciales ou des ventes privées. On comprend donc vite le business model de ces applications qui via ces partenariats et ces achats peuvent accumuler des données à revendre et de l’argent via l’affiliation.

Quelles sont les banques qui proposent directement un programme de cashback ?

Nous avons testé de nombreuses banques en lignes et néobanques dans notre comparateur dédié. Si toutes ne proposent pas directement de programme de Cashback, d’autres ont très largement sauté le pas. Voici notre top 3 parmi les 3 types de banques de notre comparateur.

Boursorama Banque

En fin d’année 2020, afin de répondre aux nouveaux usages bancaires, Boursorama banque a lancé une plateforme de Cashback appelée The Corner, permettant à ses clients d’obtenir des réductions, des bons d’achat et du cashback auprès de nombreuses enseignes comme Amazon, La Redoute, SHEIN, Cdiscount ou encore Zalando et Ikea.

Ce service est directement accessible depuis l’application Boursorama Banque. Bien pratique pour avoir un suivi de ses commandes des économies réalisées. C’est d’ailleurs une particularité de Boursorama, là où d’autres banques font appel à des plateformes externes, rendant cette utilisation moins commode.

Société Générale

Même si Boursorama Banque est une filiale de la Société Générale, cette dernière propose son propre système de cashback et non via partenariat avec certains sites spécialisés. Concrètement, en vous inscrivant au programme, il est possible de bénéficier de remboursements différés sur des achats effectués via des enseignes partenaires, et il y en a plus de 800. Malheureusement, tout n’est pas encore accessible via l’application et il sera souvent demandé d’aller directement sur le site de la banque pour trouver les enseignes compatibles.

Vivid Money

C’est un aspect sur lequel Vivid mise énormément. D’emblée, une fois votre compte créé dans les premières secondes d’accès à l’application, Vivid vous incite fortement à passer par l’onglet « récompense » qui correspond donc au fameux système permettant d’accumuler de l’argent au fur et à mesure de vos achats, en boutique ou en ligne. Forcément, les gains seront plus importants (souvent du simple au double) si vous optez pour un compte Prime. Il y a même des « Super Deals » à débloquer en invitant ses amis avec des remboursements en cashback pouvant aller jusqu’à 30 %. D’emblée, on remarque que Vivid met en avant les marques et services avec lesquels il est en partenariat, que ce soit du côté de la restauration rapide, de la mode, des cosmétiques ou des transports.

Il est même possible de directement chercher un Hôtel ou de louer une voiture depuis l’application et d’obtenir le cashback correspondant. Même Instagram est mis à contribution puisque les comptes Prime peuvent déverrouiller jusqu’à 20 % de cashback sur une sélection de services et de marques simplement en en faisant la promotion sur le réseau social. Clairement, on a rarement vu une néobanque miser autant sur cet aspect.

Quels sont les meilleurs sites et applications de cashback ?

Le business du Cashback s’est aussi extrêmement développé à travers des dizaines de sites internet, à tel point qu’il est difficile de faire un choix. La bonne astuce est de se contenter des valeurs sûres qui proposent une gamme large de marchands et de produits éligibles.

iGraal

Avec plus de 6 millions d’utilisateurs en France et des dizaines d’euros de cashback versés, iGraal fait incontestablement parti des références sites de cashback. La plateforme recense plus de 3 200 sites marchands partenaires dont la Fnac, Darty, Cdiscount ou encore Booking. L’avantage de l’application est qu’elle propose des alertes régulières sur les produits sur lesquelles l’on se positionne pour être sûr de ne pas louper un deal et faire pourquoi pas de belles économies. On peut également y activer et imprimer des coupons de réduction à fournir en magasin. L’achat se fait directement via iGraal avec une facilité déconcertante. C’est l’une de nos principales recommandations.

eBuyClub

eBuyClub est le concurrent direct d’iGraal. C’est aussi l’un des pionniers du genre, puisque créé il y a maintenant plus de 20 ans. Le site regroupe aujourd’hui plus de 4000 enseignes partenaires soit le plus gros panel de boutiques en ligne. Le principe reste le même, une fois votre enseigne choisie, vous êtes redirigé automatiquement vers le site en question et une fois l’achat effectué, la cagnotte se remplit automatiquement sur son compte eBuyClub. On y recouvre des grosses enseignes comme La Redoute, Amazon, la Fnac, Cdiscount, Darty, Carrefour, Asos, Shein, Booking, Etsy ou Yves Rocher. L’application intègre également une Map avec suivis GPS pour retrouver les enseignes compatibles à proximité.

Poulpeo

La dernière alternative, c’est Poulpeo. Créé en 2009, il rembourse jusqu’à 200 000 euros en tout à ses adeptes tous les mois. il faut dire que les taux de remboursement sont souvent très attractifs sur les quelque 1800 enseignes partenaires. La plateforme est aussi bien disponible via son site internet que par l’application. Parmi les enseignes notables, on note Burger King, Franprix, Bolt, Nike ou encore Groupon.

