Hello Bank vs Fortuneo : quelle est la meilleure banque en ligne ?

Si vous n'êtes pas tout à fait familier concernant fonctionnement des néobanques, les banques en lignes sont les meilleures alternatives aux formules traditionnelles pour changer ses habitudes bancaires. Nous avons fait s'affronter nos deux banques en lignes préférées sur plusieurs critères pour savoir laquelle propose la meilleure offre.

Un peu à la manière des opérateurs virtuels appartenant à des marques historiques, Sosh et Orange ou RED et SFR pour ne citer qu’eux, les banques ont depuis plus longtemps adopté un modèle 100 % en ligne avec des filiales cherchant à attirer un public plus large. Nous avons sélectionné nos deux banques en ligne préférées, Hello Bank et Fortuneo, et les avons mises en compétition sur plusieurs critères dans ce comparatif pour savoir laquelle est la meilleure.

Les offres Hello Bank et Fortuneo

Hello Bank est accessible gratuitement et la carte Hello Prime est à 5 euros/mois.

Fortuneo est accessible gratuitement pour toutes les cartes, mais demande des revenus mensuels pour les offres les plus évoluées.

Hello Bank vs Fortuneo : ouverture de compte

Même si les démarches pour ouvrir un compte en banque traditionnelle ont été facilitées et simplifiées ces dernières années, les néo-banques et les banques en ligne restent les plus évoluées en la matière.

Hello Bank propose une inscription en quelques minutes via l’application ou la plateforme Web. Certains documents importants sont évidemment demandés, comme une photo recto verso de la carte d’identité un justificatif de domicile, un RIB, le dernier justificatif de revenus et un scan de la signature manuscrite. Toutes les étapes s’enchaînent facilement et la validation et la réception du RIB ne prennent que 2 à 3 jours ouvrés grand maximum. En fonction du compte Hello Bank demande tout de même un premier dépôt d’argent de 10 euros minimum. En revanche, il faut être bien patient pour recevoir sa carte qui peut arriver au bout de 2 semaines en fonction des cas.

Fortuneo a la même approche de simplicité concernant l’ouverture d’un compte puisqu’il est tout aussi possible d’en ouvrir un depuis la plateforme web que sur l’application. La procédure est assez classique et demande seulement quelques documents d’identité comme une photo recto verso de la carte d’identité, un justificatif de domicile et quelques autres renseignements de base. Deux points sont toutefois à noter : il faut effectuer un dépôt initial de 300 euros via la fourniture du RIB d’une autre banque pour ouvrir le compte et Fortuneo exige un avis d’imposition pour justifier ses revenus, ce même si l’on opte pour une formule sans condition de revenu. La réception de la carte se fait quant à elle au bout de quelques jours et il est possible d’utiliser son compte sans attendre grâce aux cartes virtuelles et au RIB temporaire.

Sur ce round, nous avons préféré donner le point à Fortuneo qui profite d’un délai moindre de distribution de la carte, même si les démarches sont assez similaires dans les deux banques.

Vainqueur : Fortuneo

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre avis complet sur Fortuneo.

Hello Bank vs Fortuneo : les tarifs

Avec seulement 2 paliers de cartes à la philosophie fondamentalement différentes, Hello Bank assure une lecture tarifaire simplifiée tout en assurant des prestations au niveau des meilleures néobanques. La seule véritable différence se situe au niveau des revenues exigés, l’offre gratuite Hello One ne demandant aucune condition de revenus tandis que la carte Prime à 5 €/mois exige un minimum salarial de 1000 euros par mois. Dans les deux cas, les deux offres profitent d’un catalogue “zéro frais” assez conséquent avec notamment l’absence de frais de tenue de compte ou de frais d’inactivité, mais surtout la possibilité de payer à l’étranger et de retirer des devises autres que l’euro gratuitement.

La vraie différence se fait surtout du point de vue des prestations assurantielles. Hello Bank est partenaire de l’organisme VISA pour proposer à l’ensemble de ses clients le package assurantiel et forcément, c’est l’offre Hello Prime qui se démarque surtout si vous souhaitez voyager.

De son côté, Fortuneo a une démarche bien différente, mais tout aussi intéressante. Cette fois-ci 4 comptes — sous cartes Mastercard — sont proposés et sont tous accessibles gratuitement. La différence se fait au niveau du dépôt initial et surtout au niveau de revenu mensuel. Si la banque en ligne avait précédemment une réputation de banque réservée aux clients les plus aisés, elle a su diversifier son offre et proposer depuis peu un palier accessible gratuitement et sans condition. Cette dernière est en revanche assez pauvre en matière de prestations surtout vis-à-vis des paiements et retraits à l’étranger qui peuvent être lourds en commissions. En revanche, il y a très peu de frais cachés et la grille des tarifs généraux est assez claire sur ce point. Mais clarté ne veut pas dire générosité puisqu’on note par exemple le fait qu’il faille utiliser sa carte au moins une fois par mois sous peine de recevoir des frais : 3 euros par mois pour la carte Fosfo Mastercard et 9 euros par mois pour la carte Gold CB Mastercard. Au plus haut palier, la carte World Elite Mastercard est bien gratuite, mais demande un versement de 4000 euros par mois sur le compte, autrement, une pénalité de 50 euros par trimestre est appliquée.

Finalement, nous avons préféré l’approche tarifaire de Hello Bank plus lisible et finalement moins chère malgré l’apparente gratuité que propose Fortuneo. Cette dernière étant bien plus avantageuse pour les clients les plus fortunés.

Vainqueur : Hello Bank

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre avis complet sur Hello Bank.

Hello Bank vs Fortuneo : les applications

L’application Hello Bank est un modèle d’exemplarité. Si elle n’atteint pas le degré de sobriété de N26 ou la connectivité de Revolut, elle s’avère assez complète en proposant une interface claire, simple et non invasive. On peut y gérer son budget facilement grâce à un système de catégorisation automatique de ses dépenses ou modifier ses plafonds à la volée sans avoir à prendre contact avec le support ou un conseiller. La sécurité est aussi un facteur important puisqu’il est possible de bloquer complètement son compte ou sa carte en cas de problème ou de perte directement via l’application.

On apprécie aussi le fait qu’il soit possible de trouver les agences BNP Paribas via l’activation du GPS pour retirer de l’argent sans commission ou déposer un chèque. Et si ce dernier point pose problème, il est même possible de scanner un chèque recto verso via l’appareil photo de votre smartphone et vous retrouver crédité du montant quelques heures plus tard. Côté paiement sans contact, vous pouvez disposer d’une carte virtuelle utilisable via la fonction NFC du smartphone. Les modes de paiement comme Apple Pay, Google Pay ou encore Paylib sont également possibles.

Fortuneo banque propose quant à elle une application somme toute classique dans son esthétique, mais qui ne manque pas de fonctionnalités. On note par exemple le suivi des transactions en direct avec notifications ou la possibilité de créer des cartes bancaires virtuelles pour des achats uniques sur internet ou en boutique via NFC. D’ailleurs, la banque profite de la prise en charge de la quasi-totalité des plateformes du marché que sont Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et même Fitbit Pay et Garmin Pay.

Un autre aspect mis en avant par l’application concerne tout l’écosystème boursier afin de suivre en direct les courtages en ligne. Cet aspect est cependant moins évolué que sur la plateforme Web. Côté sécurité en revanche c’est bien moins fourni que la concurrence : pas de fonction de blocage temporaire du compte et de la carte en cas de perte ou de vol, il faut forcément passer par le service téléphonique de la banque.

Clairement, nous avons préféré l’approche plus complète et sérieuse de Hello Bank dans le domaine applicatif même si Fortuneo s’est fortement amélioré sur ce point au fil du temps.

Vainqueur : Hello Bank

Verdict

D’un point de vue strictement comptable, c’est Hello Bank qui remporte ce versus. La banque en ligne jouit d’une meilleure lecture de son offre, de prix bas et de conditions d’éligibilité très souple là où Fortuneo reste encore assez sectaire sur ce point malgré ses efforts récents. L’application est également de meilleure qualité bien que l’on aurait aimé plus de compatibilité avec les modes de paiement sans contact.