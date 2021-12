Boursorama Banque VS Monabanq : quelle est la meilleure banque en ligne ?

Vous peut-être déjà envisagé de passer à une banque 100 % en ligne, mais vous n'avez jamais su faire un choix parmi les nombreuses plateformes. Pour mieux orienter votre choix, nous avons fait s'affronter deux de nos banques en ligne préférées, à savoir Boursorama Banque et Monabanq.

Après avoir fait s’affronter Hello Bank ! et Fortuneo coté banque en ligne, nous voilà repartis pour un second match opposant deux challengers aux profils radicalement différents : Boursorama Banque et Monabanq. En quelques critères, nous avons tenté de savoir laquelle proposait la meilleure offre et la meilleure expérience.

Les offres de Bousorama Banque et Monabanq en bref

Boursorama est accessible gratuitement et la carte Ultym Metal est à 9,99 euros/mois.

Monabanq est très peu chère et offre de bonnes prestations pour chaque type de souscription.

Boursorama Banque VS Monabanq : ouverture de compte

L’ouverture de compte chez Boursorama est on ne peut plus simple. Il est possible de l’effectuer depuis l’application mobile ou la plateforme web. La banque annonce une procédure ne dépassant pas plus de 5 minutes et notre essai a montré que l’on n’était pas loin de la vérité. On a tout de même remarqué quelques questions pour le moins intrusives dans la procédure : patrimoine, informations professionnelles, employeurs, etc. Sans doute pour trier l’accès ou non à certaines offres. Dans le reste du parcours d’inscription, il est demandé un justificatif de domicile comprenant nom, prénom et adresse, ainsi qu’une photo de la signature manuscrite, pas de signature en ligne. La validation du dossier d’inscription prend en général 5 à 10 jours ouvrés, mais le temps avant d’avoir accès à sa carte et à son compte peut être bien plus long… il faut donc s’armer de patience. Cependant, il est possible d’utiliser son compte avant réception de la carte via les fonctions de paiement mobiles de l’application (Google Pay ou Apple Pay principalement). Il faut également savoir que Boursorama Banque exige un dépôt initial de 50 euros minimum, somme que l’on peut ensuite utiliser sur son compte.

Comme pour Boursorama, Monabanq mise sur la simplicité de l’ouverture de compte et il est possible de l’effectuer depuis l’application de la banque ou depuis son site web. La procédure est assez classique et demande seulement quelques documents d’identité comme une photo recto verso de la carte d’identité, un justificatif de domicile et quelques autres renseignements de base. Une fois sa carte bancaire choisie et le dépôt initial de 150 euros effectué, une validation se met en route et le compte devient utilisable quelques heures plus tard via sa carte virtuelle, puis la carte physique reçue par courrier au bout d’une semaine maximum.

Sur ce round, nous avons préféré donner le point à Monabanq qui profite d’un délai moindre de distribution de la carte, même si les démarches sont assez similaires dans les deux banques.

Vainqueur : Monabanq

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre avis complet sur Monabanq.

Boursorama Banque vs Monabanq : les tarifs

L’offre de Boursorama Banque est pensée pour la simplicité tout en délivrant des prestations adaptées à un large panel d’individu. Dans un premier temps, il faut savoir que les deux premiers paliers de la banque, les offres Welcom et Ultim, sont gratuits (mais sujet à au moins un paiement mensuel avec). Pour la première, on a droit à une carte VISA classique permettant déjà de bénéficier d’un niveau satisfaisant de services, comme la gratuité des paiements à l’étranger, des plafonds de paiements très satisfaisants de base (5 000 euros/mois) ainsi que les assurances de l’organisme bancaire basique. C’est une excellente offre pour débuter. Vient ensuite l’offre Ultim qui bénéficie d’une carte VISA Premier gratuite, mais qui demande un dépôt initial de 300 euros. Les prestations sont encore meilleures avec un niveau assurantiel encore accru notamment en ce qui concerne les voyages. Enfin, l’offre Metal correspond au niveau le plus élevé et est quant à elle payante (9,99 euros/mois) pour pouvoir profiter de tout le package assurantiel VISA ainsi que du meilleur niveau d’option et de prestation possible. Dans les deux derniers cas, Boursorama Banque demande tout de même un revenu minimum pour l’activation des débits différés : 1500 euros/mois pour l’offre Ultim et 2500 euros/mois pour l’offre Metal.

Depuis peu, Boursorama propose également l’offre Freedom. Cette dernière est accessible uniquement aux 12-17 ans et permet de gérer son compte soi-même avec le contrôle des parents.

De son côté, Monabanq propose une offre bien différente. L’offre globale est constituée de 4 paliers correspondant à des niveaux de carte. Les premiers paliers — Pratiq et Pratiq+ correspondent à des portes d’entrée entre 2 et 3 euros par mois et les offres Uniq et Uniq+ sont plus complètes entre 6 et 9 euros par mois. Dans les deux cas, vous aurez droit à une carte VISA classique, mais il est possible de souscrire à une carte VISA Premier et de bénéficier des avantages et assurances de cette dernière, même avec le palier le plus bas. Le gros avantage est que toutes ces offres sont accessibles sans condition de revenus. Aucuns frais supplémentaires ne sont prévus, que ce soit sur les retraits ou les paiements — sous réserve d’au moins une utilisation par mois de la carte VISA —, même à l’étranger. Dans tous les cas, le dépôt initial est de 150 euros pour chaque type de carte et aucune condition de revenu n’est demandée.

Finalement, nous avons préféré l’approche tarifaire de Boursorama Banque, plus lisible et avec une offre gratuite peu contraignante. Monabanq s’en sort tout de même très bien avec des offres peu chères, mais manquant de visibilité.

Vainqueur : Boursorama Banque

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre avis complet sur Boursorama Banque.

Boursorama Banque vs Monabanq : les applications

L’application Boursorama Banque est on ne peut plus complète, avec un espace client très réactif. Dans les bons points, on note la catégorisation automatique des opérations financières du compte (nourriture, essence, loisir), les virements sont très simples à réaliser et la visualisation du compte ne prend qu’un coup d’œil. Avec ceci, il faut compter sur la gestion directe du plafond de carte, les graphiques divers, la réception automatique des factures et des relevés… bref, les services sont nombreux. Seul véritable problème : les opérations mettent 24 heures à s’afficher dans l’espace client, même s’il est possible de savoir en permanence si l’on est loin ou non du plafond de paiement de sa carte bancaire. Les paiements mobiles compatibles sont également très nombreux : Apple Pay, Google Pay, Paylib, Samsung Pay, Fitbit Pay et même Garmin Pay, là où d’autres banques en ligne se contentent timidement des deux premiers.

Même si ce n’est pas l’application mobile la plus chatoyante qui soit, Monabanq s’en sort avec les honneurs dans ce domaine. L’application reprend les codes couleur de la banque et permet de suivre avec précision ses dépenses grâce à la catégorisation automatique. On retrouve aussi l’intégration des outils Google, notamment pour la localisation des agences CIC et Crédit Mutuel à proximité. Certains trouveront cette fonctionnalité un peu intrusive, d’autant plus qu’il est possible de retirer de l’argent depuis n’importe quel distributeur. L’application prend en charge l’authentification via empreinte digitale ou Face ID côté sécurité, mais c’est également le cas chez Boursorama Banque. C’est donc une application solide, mais ne brillant pas par son originalité. Elle n’est d’ailleurs compatible qu’avec Paylib et Apple Pay pour les paiements mobiles.

Clairement, nous avons préféré l’approche plus complète de Boursorama Banque, même si Monabanq se défend très bien et s’est fortement amélioré sur ce point au fil du temps.

Vainqueur : Boursorama Banque

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre avis complet sur Boursorama Banque.

Verdict

C’est donc Boursorama Banque qui remporte ce versus. La banque en ligne jouit d’une meilleure lecture de son offre, d’offres gratuites, largement utilisables ainsi que d’une expérience globale très satisfaisante pouvant largement faire office de compte principal. Monabanq n’est pas en reste, mais conviendra sûrement plus en tant que banque d’appoint, même si le service client reste encore l’un des meilleurs du marché.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.